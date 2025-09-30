https://1prime.ru/20250930/versace-863004781.html

ЕК одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace

БРЮССЕЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов. "Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение итальянской компанией Prada S.p.A. единоличного контроля над Givi Holding S.r.l Versace ", - сказано в документе.

