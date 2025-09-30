Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace - 30.09.2025, ПРАЙМ
ЕК одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace
ЕК одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace
Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T18:56+0300
2025-09-30T18:56+0300
банки
prada
ек
ес
бизнес
БРЮССЕЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов. "Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение итальянской компанией Prada S.p.A. единоличного контроля над Givi Holding S.r.l Versace ", - сказано в документе.
1920
1920
true
банки, prada, ек, ес, бизнес
Банки, Prada, ЕК, ЕС, Бизнес
18:56 30.09.2025
 
ЕК одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace

ЕК одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace у холдинга Capri Holdings

Versace. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов.
"Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение итальянской компанией Prada S.p.A. единоличного контроля над Givi Holding S.r.l Versace ", - сказано в документе.
Итальянский дом моды Prada оценивает покупку бренда Versace, пишут СМИ
10 января, 14:08
 
БанкиPradaЕКЕСБизнес
 
 
