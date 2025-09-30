“Это законно”. Кому банк может не вернуть деньги со вклада

https://1prime.ru/20250930/vklad-862961362.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Причин для отказа банком в выдаче вкладчику его же собственных средств может быть несколько, и далеко не всегда речь идет о нарушениях, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Законодательство прямо обязывает банки исполнять обязательства перед вкладчиками. Однако на практике случаются задержки. Чаще всего они связаны с ограничениями по договору. Как пример, ноу-хау на рынке депозитов — безотзывные вклады. Они открываются на определенный срок, и снять деньги досрочно невозможно даже с потерей процентов. Получить их можно лишь когда истечет срок действия договора либо в исключительных случаях, установленных законом (например, смерть вкладчика или тяжелая болезнь).Другая возможная причина — отсутствие достаточной суммы наличных в кассе конкретного офиса. Банки планируют краткосрочную ликвидность заранее, и если клиент придет за достаточно большой суммой "неожиданно" для банка – вполне реальна ситуация, когда финансовое учреждение может отказать в моментной выдаче средств, отметила аналитик.Иногда деньги блокируются из-за требований законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма, если операции показались банку подозрительными.Также могут быть и технические проблемы – например, сбой в системе. Как правило, они решаются довольно оперативно.Законны ли такие действия – зависит от конкретной ситуации.“Если речь идет о правилах, закрепленных в договоре вклада, или о соблюдении норм законодательства — действия банка будут считаться законными. Однако искусственные задержки или формальные отказы без объяснений нарушают права клиента”, - говорит Замалеева.Что делать, если банк отказал?“Чтобы избежать подобных проблем, стоит внимательно читать договор перед открытием вклада, уточнять условия досрочного снятия и порядок выдачи крупных сумм. Для надежности лучше заранее согласовать снятие значительных средств, особенно наличными. Полезна диверсификация: держите деньги не только в одном банке или только во вкладах. Это снижает риски и делает управление сбережениями более гибким”, - советует Замалеева.

