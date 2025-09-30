https://1prime.ru/20250930/vklady-863004600.html

Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков выросла

финансы

банки

рф

финуслуги

вклады

банковские вклады

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков РФ по объему средств населения за сентябрь 2025 года выросла на 0,02 процентного пункта, до 16,59% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "За сентябрь 2025 года средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения несколько выросла: на 0,02 процентного пункта, до 16,59% годовых. Для сравнения: средние ставки по вкладам в топ-20, по данным индекса вкладов "Финуслуг" на 29 сентября, ниже, и составляют от 13,06 до 15,24% на сроке до одного года", - сообщают аналитики. Также средняя базовая ставка по накопительным счетам в топ-20 составила 9,68% годовых, снизившись на 0,46 процентного пункта. "Всего за сентябрь максимальные ставки по накопительным счетам снизило восемь крупных банков, один повысил; в свою очередь, базовые ставки по накопительным счетам, которые предлагаются по истечении промо периода, снизило семь банков из 20", - говорится в материале. Более того, максимальная ставка в топ-20 по накопительному счету в сентябре выросла с 19% до 25%, базовая - опустилась с 17% до 15%.

