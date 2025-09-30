https://1prime.ru/20250930/vklady-863004600.html
Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков выросла
Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков выросла - 30.09.2025, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков выросла
Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков РФ по объему средств населения за сентябрь 2025 года выросла на 0,02 процентного... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T18:46+0300
2025-09-30T18:46+0300
2025-09-30T18:46+0300
финансы
банки
рф
финуслуги
вклады
банковские вклады
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db5c4fc33c585745f1badaa8c61ccda7.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков РФ по объему средств населения за сентябрь 2025 года выросла на 0,02 процентного пункта, до 16,59% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "За сентябрь 2025 года средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения несколько выросла: на 0,02 процентного пункта, до 16,59% годовых. Для сравнения: средние ставки по вкладам в топ-20, по данным индекса вкладов "Финуслуг" на 29 сентября, ниже, и составляют от 13,06 до 15,24% на сроке до одного года", - сообщают аналитики. Также средняя базовая ставка по накопительным счетам в топ-20 составила 9,68% годовых, снизившись на 0,46 процентного пункта. "Всего за сентябрь максимальные ставки по накопительным счетам снизило восемь крупных банков, один повысил; в свою очередь, базовые ставки по накопительным счетам, которые предлагаются по истечении промо периода, снизило семь банков из 20", - говорится в материале. Более того, максимальная ставка в топ-20 по накопительному счету в сентябре выросла с 19% до 25%, базовая - опустилась с 17% до 15%.
https://1prime.ru/20250930/vklad-862961362.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598142_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8940fea9474529fd08ebf4830748fee4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, финуслуги, вклады, банковские вклады
Финансы, Банки, РФ, финуслуги, Вклады, банковские вклады
Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков выросла
"Финуслуги": средняя максимальная ставка по вкладам в топ-20 банках РФ выросла до 16,59%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков РФ по объему средств населения за сентябрь 2025 года выросла на 0,02 процентного пункта, до 16,59% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"За сентябрь 2025 года средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения несколько выросла: на 0,02 процентного пункта, до 16,59% годовых. Для сравнения: средние ставки по вкладам в топ-20, по данным индекса вкладов "Финуслуг" на 29 сентября, ниже, и составляют от 13,06 до 15,24% на сроке до одного года", - сообщают аналитики.
Также средняя базовая ставка по накопительным счетам в топ-20 составила 9,68% годовых, снизившись на 0,46 процентного пункта. "Всего за сентябрь максимальные ставки по накопительным счетам снизило восемь крупных банков, один повысил; в свою очередь, базовые ставки по накопительным счетам, которые предлагаются по истечении промо периода, снизило семь банков из 20", - говорится в материале.
Более того, максимальная ставка в топ-20 по накопительному счету в сентябре выросла с 19% до 25%, базовая - опустилась с 17% до 15%.
“Это законно”. Кому банк может не вернуть деньги со вклада