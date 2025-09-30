Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саудовская Аравия ожидает роста ВВП более чем на 4,5 процента - 30.09.2025
https://1prime.ru/20250930/vvp-863016173.html
Саудовская Аравия ожидает роста ВВП более чем на 4,5 процента
Саудовская Аравия ожидает роста ВВП более чем на 4,5 процента - 30.09.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия ожидает роста ВВП более чем на 4,5 процента
ВВП Саудовской Аравии на 2026 финансовый год может вырасти до порядка 4,6% за счет увеличения доходности ненефтяных секторов, говорится в прогнозе параметров... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T23:54+0300
2025-09-30T23:54+0300
ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. ВВП Саудовской Аравии на 2026 финансовый год может вырасти до порядка 4,6% за счет увеличения доходности ненефтяных секторов, говорится в прогнозе параметров бюджета королевства на 2026 год, составленном министерством финансов. "Серьезная активность ненефтяных секторов и продолжающиеся инициативы по поддержке экономики, как ожидается, увеличат доходы в среднесрочной перспективе, и реальный ВВП королевства вырастет до порядка 4,4% в 2025 году и около 4,6% в 2026 финансовом году", - говорится в прогнозе минфина, который публикует Саудовское агентство новостей SPA. По его прогнозу, ожидается, что общие доходы королевства достигнут около 1,15 триллионов саудовских риалов (307 миллиардов долларов США) в 2026 году и 1,29 триллиона риалов к 2028 году. При этом, в соответствии с прогнозом, дефицит бюджета останется высоким в 2026 году и составит 3,3% от ВВП или 165 миллиардов риалов (44 миллиарда долларов США), хотя ранее министерство финансов прогнозировало дефицит на 2025 год в размере всего 2,3% от ВВП. "Общие расходы королевства, как ожидается, составят около 1,31 триллиона риалов в 2026 году и вырастут до 1,42 триллиона риалов в 2028 году", - говорится в прогнозе. Минфин ожидает, что к 2028 году дефицит сократится до 2,2% от ВВП королевства. Как отметил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан, "бюджет на 2026 год направлен на укрепление финансового положения королевства и обеспечение устойчивости государственных финансов с одновременной поддержкой экономического роста". По его словам, бюджет предусматривает сохранение приоритетов расходов на развитие и социальные нужды, а также проведение структурных реформ, способствующих повышению финансовой и экономической эффективности и устойчивости. "В свете сохраняющейся глобальной неопределенности в 2026 году и в среднесрочной перспективе, а также в связи с возможностью сохранения геополитической напряженности и усиления превентивных мер, правительство продолжает отслеживать и анализировать эти риски как ключевой элемент повышения эффективности финансового планирования и проактивно разрабатывать политику, направленную на решение потенциальных глобальных экономических проблем и снижение их негативных последствий", - цитирует его слова агентство.
финансы, мировая экономика, саудовская аравия, сша, минфин
Финансы, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, Минфин
23:54 30.09.2025
 
Саудовская Аравия ожидает роста ВВП более чем на 4,5 процента

Минфин Саудовской Аравии спрогнозировал рост ВВП на 4,6% в 2026 году

© Фото : Unsplash/DatingscoutЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Datingscout
ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. ВВП Саудовской Аравии на 2026 финансовый год может вырасти до порядка 4,6% за счет увеличения доходности ненефтяных секторов, говорится в прогнозе параметров бюджета королевства на 2026 год, составленном министерством финансов.
"Серьезная активность ненефтяных секторов и продолжающиеся инициативы по поддержке экономики, как ожидается, увеличат доходы в среднесрочной перспективе, и реальный ВВП королевства вырастет до порядка 4,4% в 2025 году и около 4,6% в 2026 финансовом году", - говорится в прогнозе минфина, который публикует Саудовское агентство новостей SPA.
По его прогнозу, ожидается, что общие доходы королевства достигнут около 1,15 триллионов саудовских риалов (307 миллиардов долларов США) в 2026 году и 1,29 триллиона риалов к 2028 году.
При этом, в соответствии с прогнозом, дефицит бюджета останется высоким в 2026 году и составит 3,3% от ВВП или 165 миллиардов риалов (44 миллиарда долларов США), хотя ранее министерство финансов прогнозировало дефицит на 2025 год в размере всего 2,3% от ВВП.
"Общие расходы королевства, как ожидается, составят около 1,31 триллиона риалов в 2026 году и вырастут до 1,42 триллиона риалов в 2028 году", - говорится в прогнозе.
Минфин ожидает, что к 2028 году дефицит сократится до 2,2% от ВВП королевства.
Как отметил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан, "бюджет на 2026 год направлен на укрепление финансового положения королевства и обеспечение устойчивости государственных финансов с одновременной поддержкой экономического роста". По его словам, бюджет предусматривает сохранение приоритетов расходов на развитие и социальные нужды, а также проведение структурных реформ, способствующих повышению финансовой и экономической эффективности и устойчивости.
"В свете сохраняющейся глобальной неопределенности в 2026 году и в среднесрочной перспективе, а также в связи с возможностью сохранения геополитической напряженности и усиления превентивных мер, правительство продолжает отслеживать и анализировать эти риски как ключевой элемент повышения эффективности финансового планирования и проактивно разрабатывать политику, направленную на решение потенциальных глобальных экономических проблем и снижение их негативных последствий", - цитирует его слова агентство.
ФинансыМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯСШАМинфин
 
 
