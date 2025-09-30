https://1prime.ru/20250930/vvp-863016173.html

Саудовская Аравия ожидает роста ВВП более чем на 4,5 процента

2025-09-30T23:54+0300

финансы

мировая экономика

саудовская аравия

сша

минфин

ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. ВВП Саудовской Аравии на 2026 финансовый год может вырасти до порядка 4,6% за счет увеличения доходности ненефтяных секторов, говорится в прогнозе параметров бюджета королевства на 2026 год, составленном министерством финансов. "Серьезная активность ненефтяных секторов и продолжающиеся инициативы по поддержке экономики, как ожидается, увеличат доходы в среднесрочной перспективе, и реальный ВВП королевства вырастет до порядка 4,4% в 2025 году и около 4,6% в 2026 финансовом году", - говорится в прогнозе минфина, который публикует Саудовское агентство новостей SPA. По его прогнозу, ожидается, что общие доходы королевства достигнут около 1,15 триллионов саудовских риалов (307 миллиардов долларов США) в 2026 году и 1,29 триллиона риалов к 2028 году. При этом, в соответствии с прогнозом, дефицит бюджета останется высоким в 2026 году и составит 3,3% от ВВП или 165 миллиардов риалов (44 миллиарда долларов США), хотя ранее министерство финансов прогнозировало дефицит на 2025 год в размере всего 2,3% от ВВП. "Общие расходы королевства, как ожидается, составят около 1,31 триллиона риалов в 2026 году и вырастут до 1,42 триллиона риалов в 2028 году", - говорится в прогнозе. Минфин ожидает, что к 2028 году дефицит сократится до 2,2% от ВВП королевства. Как отметил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан, "бюджет на 2026 год направлен на укрепление финансового положения королевства и обеспечение устойчивости государственных финансов с одновременной поддержкой экономического роста". По его словам, бюджет предусматривает сохранение приоритетов расходов на развитие и социальные нужды, а также проведение структурных реформ, способствующих повышению финансовой и экономической эффективности и устойчивости. "В свете сохраняющейся глобальной неопределенности в 2026 году и в среднесрочной перспективе, а также в связи с возможностью сохранения геополитической напряженности и усиления превентивных мер, правительство продолжает отслеживать и анализировать эти риски как ключевой элемент повышения эффективности финансового планирования и проактивно разрабатывать политику, направленную на решение потенциальных глобальных экономических проблем и снижение их негативных последствий", - цитирует его слова агентство.

саудовская аравия

сша

2025

