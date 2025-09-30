https://1prime.ru/20250930/vzyatka-862983675.html

СК: бывший вице-мэр Нижнего Новгорода получил взятку в 55 миллионов рублей

СК: бывший вице-мэр Нижнего Новгорода получил взятку в 55 миллионов рублей - 30.09.2025, ПРАЙМ

СК: бывший вице-мэр Нижнего Новгорода получил взятку в 55 миллионов рублей

Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, по версии следствия, получил взятку в 55 миллионов рублей за покровительство строительной фирме,... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T10:15+0300

2025-09-30T10:15+0300

2025-09-30T10:15+0300

нижний новгород

ск рф

взятки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, по версии следствия, получил взятку в 55 миллионов рублей за покровительство строительной фирме, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Штокман арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере - дело касается событий, произошедших несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода. "По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого заместителя главы города Нижнего Новгорода, за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением получил взятку в размере 55 миллионов рублей", - сказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что по месту жительства фигуранта уже проведен обыск. Штокман был назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года, с 14 декабря 2020 года он стал первым заместителем главы администрации города. В конце сентября 2022 года Штокман ушел на СВО, при этом должность за ним сохранялась, хотя фактически он уже не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации. Месяц назад - 27 августа - глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Штокман покинул должность.

https://1prime.ru/20250930/zaderzhanie-862982532.html

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нижний новгород, ск рф, взятки