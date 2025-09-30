Юань открыл торги во вторник ростом

https://1prime.ru/20250930/yuan-862983580.html
Курс китайской валюты в начале последних торгов квартала повышается до 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале последних торгов квартала повышается до 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,58 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,58 рубля.
