Юань открыл торги во вторник ростом

Курс китайской валюты в начале последних торгов квартала повышается до 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T10:03+0300

2025-09-30T10:03+0300

2025-09-30T10:04+0300

экономика

юань

рынок

торги

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале последних торгов квартала повышается до 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,58 рубля.

