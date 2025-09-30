https://1prime.ru/20250930/yuan-863001009.html

Юань во вторник днем опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 сентября

Юань во вторник днем опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 сентября - 30.09.2025, ПРАЙМ

Юань во вторник днем опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 сентября

Курс китайской валюты к рублю днем во вторник усилил падение и опустился ниже ключевого уровня 11,5 рубля впервые с 8 сентября, следует из данных Московской... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T17:21+0300

2025-09-30T17:21+0300

2025-09-30T17:21+0300

экономика

юань

рубль

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю днем во вторник усилил падение и опустился ниже ключевого уровня 11,5 рубля впервые с 8 сентября, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.07 мск снижался на 5 копеек (-0,5%), до 11,49 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,47-11,62 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,145 против 7,12 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,87 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже во вторник растет третью сессию подряд и уже опустился ниже ключевого уровня 11,5 рубля впервые с 8 сентября. "Завершившийся налоговый период - это лишь один из факторов давления на иностранную валюту, однако он не является ключевым. Главным фактором является переоценка рынком возможной траектории движения ключевой ставки в сторону замедления ее снижения", - комментирует Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,17% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню упала ниже нуля после более чем двух недель нахождения в положительной области. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.08 мск падала на 1,5%, до 66,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 97,8 пункта. ПРОГНОЗЫ В октябре доллар ожидается в районе 85-86 рублей с возможным повышением до 90 рублей на фоне смягчения денежно-кредитной политики и сезонных факторов, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "При этом укрепление рубля возможно в случае стабилизации внешнеполитической ситуации и поддержки со стороны продажи валюты экспортерами", - добавляет он. На текущей неделе уровнем поддержки по доллару является район 82,2-82,5 рубля, считает Дудченко, аналитик ФГ "Финам". "В случае пробоя и закрепления ниже данного уровня поддержки допускаем возврат курса к отметке 81 рубль. Рывок, который совершили быки в начале сентября в преддверии решения по ключевой ставке ЦБ РФ, "выдохся", а новых триггеров к росту курса доллара мы пока что не наблюдаем", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250930/dollar-862999080.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рубль, рынок