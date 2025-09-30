Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань во вторник днем опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 сентября - 30.09.2025
Юань во вторник днем опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 сентября
17:21 30.09.2025
 
Юань во вторник днем опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 сентября

Курс юаня к рублю продолжил падение, опустившись ниже 11,5 рубля впервые с 8 сентября

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю днем во вторник усилил падение и опустился ниже ключевого уровня 11,5 рубля впервые с 8 сентября, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.07 мск снижался на 5 копеек (-0,5%), до 11,49 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,47-11,62 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,145 против 7,12 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,87 рубля.

РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ

Юань на Мосбирже во вторник растет третью сессию подряд и уже опустился ниже ключевого уровня 11,5 рубля впервые с 8 сентября.
"Завершившийся налоговый период - это лишь один из факторов давления на иностранную валюту, однако он не является ключевым. Главным фактором является переоценка рынком возможной траектории движения ключевой ставки в сторону замедления ее снижения", - комментирует Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,17% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню упала ниже нуля после более чем двух недель нахождения в положительной области.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.08 мск падала на 1,5%, до 66,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 97,8 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В октябре доллар ожидается в районе 85-86 рублей с возможным повышением до 90 рублей на фоне смягчения денежно-кредитной политики и сезонных факторов, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер".
"При этом укрепление рубля возможно в случае стабилизации внешнеполитической ситуации и поддержки со стороны продажи валюты экспортерами", - добавляет он.
На текущей неделе уровнем поддержки по доллару является район 82,2-82,5 рубля, считает Дудченко, аналитик ФГ "Финам".
"В случае пробоя и закрепления ниже данного уровня поддержки допускаем возврат курса к отметке 81 рубль. Рывок, который совершили быки в начале сентября в преддверии решения по ключевой ставке ЦБ РФ, "выдохся", а новых триггеров к росту курса доллара мы пока что не наблюдаем", - добавляет он.
