Бывший и.о. замгубернатора Кубани задержан по подозрению в хищениях - 30.09.2025
Бывший и.о. замгубернатора Кубани задержан по подозрению в хищениях
Бывший и.о. замгубернатора Кубани задержан по подозрению в хищениях - 30.09.2025, ПРАЙМ
Бывший и.о. замгубернатора Кубани задержан по подозрению в хищениях
Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T09:43+0300
2025-09-30T09:43+0300
краснодарский край
кубань
россия
задержание
КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для спецоперации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Да, задержан", - сказал собеседник агентства. По его словам, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
краснодарский край
кубань
краснодарский край, кубань, россия, задержание
Краснодарский край, КУБАНЬ, РОССИЯ, задержание
09:43 30.09.2025
 
Бывший и.о. замгубернатора Кубани задержан по подозрению в хищениях

Бывший и.о. замгубернатора Краснодарского края Власов задержан по подозрению в хищении

КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для спецоперации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Да, задержан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
Краснодарский крайКУБАНЬРОССИЯзадержание
 
 
