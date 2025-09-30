https://1prime.ru/20250930/zaderzhanie-862982532.html

Бывший и.о. замгубернатора Кубани задержан по подозрению в хищениях

Бывший и.о. замгубернатора Кубани задержан по подозрению в хищениях - 30.09.2025, ПРАЙМ

Бывший и.о. замгубернатора Кубани задержан по подозрению в хищениях

Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T09:43+0300

2025-09-30T09:43+0300

2025-09-30T09:43+0300

краснодарский край

кубань

россия

задержание

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg

КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для спецоперации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Да, задержан", - сказал собеседник агентства. По его словам, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.

https://1prime.ru/20250922/vina-862606921.html

краснодарский край

кубань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

краснодарский край, кубань, россия, задержание