Зарплаты работников госучреждений в России планируют повысить на 7,6% - 30.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250930/zarplaty-862976267.html
Зарплаты работников госучреждений в России планируют повысить на 7,6%
Зарплаты работников госучреждений в России планируют повысить на 7,6% - 30.09.2025, ПРАЙМ
Зарплаты работников госучреждений в России планируют повысить на 7,6%
Зарплаты отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в России планируют повысить с 1 января 2026 года на 7,6%, выяснило РИА Новости. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T02:41+0300
2025-09-30T02:41+0300
экономика
госдума
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Зарплаты отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в России планируют повысить с 1 января 2026 года на 7,6%, выяснило РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России в понедельник внесло в Госдуму. Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных госучреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки планируют проиндексировать с 1 января 2026 года на 7,6%. В 2027 году размер индексации для этих категорий работников, как ожидается, составит 8% с 1 января, а в 2028 году - 7,3%.
2025
госдума
Экономика, Госдума
02:41 30.09.2025
 
Зарплаты работников госучреждений в России планируют повысить на 7,6%

Зарплаты работников федеральных госучреждений планируют повысить на 7,6%

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Зарплаты отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в России планируют повысить с 1 января 2026 года на 7,6%, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России в понедельник внесло в Госдуму.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных госучреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки планируют проиндексировать с 1 января 2026 года на 7,6%. В 2027 году размер индексации для этих категорий работников, как ожидается, составит 8% с 1 января, а в 2028 году - 7,3%.
 
ЭкономикаГосдума
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
