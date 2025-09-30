https://1prime.ru/20250930/zarplaty-862976267.html
Зарплаты работников госучреждений в России планируют повысить на 7,6%
Зарплаты отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в России планируют повысить с 1 января 2026 года на 7,6%, выяснило РИА Новости. | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Зарплаты отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в России планируют повысить с 1 января 2026 года на 7,6%, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России в понедельник внесло в Госдуму.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных госучреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки планируют проиндексировать с 1 января 2026 года на 7,6%. В 2027 году размер индексации для этих категорий работников, как ожидается, составит 8% с 1 января, а в 2028 году - 7,3%.
