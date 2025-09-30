Названы пять причин для отказа в страховой выплате при заливе квартиры

https://1prime.ru/20250930/zatoplenie-862961962.html

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Даже при правильно оформленном акте о заливе страховая компания может законно отказать в выплате. Знание типичных причин отказа позволяет избежать ошибок и успешно получить компенсацию. Топ-5 самых распространенных причин отказа агентству "Прайм" перечислила эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.Первая и самая распространенная причина – просрочка уведомления. "Например, вы сообщили в страховую через две недели, хотя в правилах четко указан срок в 3-5 дней. Чтобы этого не произошло, позвоните страховщику в день происшествия и отправьте письменное уведомление на следующий день", – рекомендует она.Вторая причина – неверно составленный акт о заливе. Отсутствие в акте причины залива или подписей членов комиссии – веская причина для отказа. Требуйте составления акта в день происшествия и внимательно читайте каждый пункт перед подписанием, советует эксперт.Третья причина заключается в том, что залив произошел из-за действий, не покрываемых полисом. Залив из-за умышленных действий или ремонта с нарушением норм, а также "протечка по вине УК" – не страховые случаи. Изучите раздел "Исключения" в полисе. Если виноват износ общедомовых труб, претензию нужно направлять управляющей компании.Четвертый повод для отказа – непринятие мер по уменьшению ущерба. "Если вода лилась на дорогой диван, а вы не попытались его спасти, страховая может снизить выплату. Укажите в акте, какие меры вы приняли: вытерли полы, подставили тазы, переместили мебель, – отметила эксперт.Пятая причина – завышение суммы ущерба или отсутствие подтверждения. Отсутствие доказательств, что испорченная техника была в квартире – частая проблема. Помогут фото и видео из "прошлой жизни" квартиры, где видна эта техника. Корректный отчет независимого оценщика также является доказательством.Главная задача, чтобы страховая компания выплатила возмещение – грамотно оформить все документы. Стандартный пакет включает заявление о выплате, акт о заливе, паспорт, документы на квартиру и отчет оценщика при его наличии."На рассмотрение заявления и выплату у страховой компании по закону есть в среднем 20 календарных дней. Если сроки затягиваются, вы вправе требовать неустойку", – заключила Мария Иваткина.

