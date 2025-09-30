Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/zelenskiy-862994961.html
Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского
Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского - 30.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой в адрес Владимира Зеленского в социальной сети X за его заявление о необходимости... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T14:28+0300
2025-09-30T14:28+0300
мировая экономика
общество
украина
франция
владимир зеленский
ес
нато
денис шмыгаль
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой в адрес Владимира Зеленского в социальной сети X за его заявление о необходимости миллиардов долларов от западных стран.&quot;Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что &quot;ожидает один миллиард долларов в месяц&quot; в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!&quot; — подчеркнул он.Филиппо призвал Францию отказаться от участия в этой инициативе и не предоставлять поддержку Украине.&quot;Французы действительно согласятся на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что у нас больше нет ни евро на больницы или пенсии?!&quot; — выразил недовольство политик.В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО начинают новый механизм помощи Украине через инициативу PURL, которая предполагает быстрые поставки оружия благодаря добровольным взносам стран-членов альянса.
https://1prime.ru/20250930/finlyandiya-862988443.html
https://1prime.ru/20250930/orban-862985578.html
украина
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, франция, владимир зеленский, ес, нато, денис шмыгаль, сша
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Денис Шмыгаль, США
14:28 30.09.2025
 
Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского

Филиппо раскритиковал Зеленского за слова об ожидании миллиардов от Запада

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой в адрес Владимира Зеленского в социальной сети X за его заявление о необходимости миллиардов долларов от западных стран.

"Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что "ожидает один миллиард долларов в месяц" в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!" — подчеркнул он.

Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
В Финляндии выступили с громким призывом по отношению к России
12:29
Филиппо призвал Францию отказаться от участия в этой инициативе и не предоставлять поддержку Украине.

"Французы действительно согласятся на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что у нас больше нет ни евро на больницы или пенсии?!" — выразил недовольство политик.

В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО начинают новый механизм помощи Украине через инициативу PURL, которая предполагает быстрые поставки оружия благодаря добровольным взносам стран-членов альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине
11:07
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийЕСНАТОДенис ШмыгальСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала