https://1prime.ru/20250930/zelenskiy-862994961.html

Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского

Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского - 30.09.2025, ПРАЙМ

Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой в адрес Владимира Зеленского в социальной сети X за его заявление о необходимости... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T14:28+0300

2025-09-30T14:28+0300

2025-09-30T14:28+0300

мировая экономика

общество

украина

франция

владимир зеленский

ес

нато

денис шмыгаль

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой в адрес Владимира Зеленского в социальной сети X за его заявление о необходимости миллиардов долларов от западных стран."Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что "ожидает один миллиард долларов в месяц" в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!" — подчеркнул он.Филиппо призвал Францию отказаться от участия в этой инициативе и не предоставлять поддержку Украине."Французы действительно согласятся на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что у нас больше нет ни евро на больницы или пенсии?!" — выразил недовольство политик.В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО начинают новый механизм помощи Украине через инициативу PURL, которая предполагает быстрые поставки оружия благодаря добровольным взносам стран-членов альянса.

https://1prime.ru/20250930/finlyandiya-862988443.html

https://1prime.ru/20250930/orban-862985578.html

украина

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, франция, владимир зеленский, ес, нато, денис шмыгаль, сша