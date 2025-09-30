https://1prime.ru/20250930/zelenskiy-862994961.html
Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского
Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского
2025-09-30T14:28+0300
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой в адрес Владимира Зеленского в социальной сети X за его заявление о необходимости миллиардов долларов от западных стран."Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что "ожидает один миллиард долларов в месяц" в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!" — подчеркнул он.Филиппо призвал Францию отказаться от участия в этой инициативе и не предоставлять поддержку Украине."Французы действительно согласятся на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что у нас больше нет ни евро на больницы или пенсии?!" — выразил недовольство политик.В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО начинают новый механизм помощи Украине через инициативу PURL, которая предполагает быстрые поставки оружия благодаря добровольным взносам стран-членов альянса.
