"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского - 30.09.2025
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
Стремление Владимира Зеленского получить американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил британский геополитический аналитик | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского получить американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Зеленский всегда хочет перенести боевые действия на Россию. Отсюда и эта катастрофическая идея с Tomahawk", ­­— сказал он.По мнению эксперта, даже если Соединенные Штаты и согласятся на эту идею, то все равно потребуется минимум год на ее реализацию. Он пояснил, что систем нет в распоряжении Вашингтона в достаточном количестве, поэтому сначала придется нарастить производство."Если эти ракеты поставят на Украину, то это будет драматическая, колоссальная эскалация", — резюмировал Меркурис.В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
21:27 30.09.2025
 
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского получить американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский всегда хочет перенести боевые действия на Россию. Отсюда и эта катастрофическая идея с Tomahawk", ­­— сказал он.
По мнению эксперта, даже если Соединенные Штаты и согласятся на эту идею, то все равно потребуется минимум год на ее реализацию. Он пояснил, что систем нет в распоряжении Вашингтона в достаточном количестве, поэтому сначала придется нарастить производство.
"Если эти ракеты поставят на Украину, то это будет драматическая, колоссальная эскалация", — резюмировал Меркурис.
В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Хочет в бойню": в Киеве разнесли Зеленского после слов о "Томагавках"
