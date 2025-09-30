https://1prime.ru/20250930/zelenskiy-863011156.html
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
Стремление Владимира Зеленского получить американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил британский геополитический аналитик | 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского получить американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Зеленский всегда хочет перенести боевые действия на Россию. Отсюда и эта катастрофическая идея с Tomahawk", — сказал он.По мнению эксперта, даже если Соединенные Штаты и согласятся на эту идею, то все равно потребуется минимум год на ее реализацию. Он пояснил, что систем нет в распоряжении Вашингтона в достаточном количестве, поэтому сначала придется нарастить производство."Если эти ракеты поставят на Украину, то это будет драматическая, колоссальная эскалация", — резюмировал Меркурис.В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
