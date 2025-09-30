Эксперты допустили рост стоимости золота выше 4000 долларов за унцию

https://1prime.ru/20250930/zoloto-862980517.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут превысить 4000 долларов за тройскую унцию до конца года, однако для этого необходимы новые всплески геополитической напряженности, а также продолжение покупок драгметалла, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "До конца года мы можем увидеть попытки тестировать отметку 4000 (по фьючерсам) при благоприятной конъюнктуре рынка. Тем не менее для роста выше указанной отметки будут необходимы новые всплески глобальной неопределенности, которые сейчас предсказать затруднительно", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. По его словам, до конца года остается более трех месяцев, что предполагает существенные колебания цены металла за данный отрезок времени. Так, в случае коррекции стоимость золота может снизиться до 3700 и 3600 долларов за унцию. В то же время сейчас цена преодолела 3800 долларов и теперь трейдеры активно рассматривают 4000 долларов в качестве достижимой цели. "Тем не менее для сохранения шансов на дальнейший рост нужно закрепиться выше 3800. В противном случае высок риск коррекции до указанных ранее поддержек. Фундаментально факторы роста золота остаются в силе. Одновременно для каждого следующего ралли требуется появление новых драйверов или усиление старых", - добавил Смирнов. Например, на рост цен могут повлиять геополитические риски, включающие эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, паузу в мирных переговорах России и Украины, угрозы новых тарифов, риски конфискации резервов РФ и другие санкции. Кроме того, существенными поводами для роста котировок драгметалла выступают рост неопределенности во внутренней политике США, сохранение высокого спроса на золото со стороны центробанков. Старший аналитик компании "Эйлер" Никанор Халин также не исключает, что стоимость драгметалла продолжит расти. "Золото превысило все фундаментальные уровни и ... слабо поддается прогнозированию. В текущих реалиях прогноз 4000 от прогноза 5000 отличается только цифрой. Однако, потоки продолжают идти в золото - покупки мировыми ЦБ, спрос на физический металл (слитки и монеты), покупки биржевыми фондами. Пока покупки продолжаются, золото продолжает расти. Мы не исключаем никаких уровней, будь то 4000, 5000, 6000", - сказал он. Ранее в понедельник биржевая цена на золото в среду обновила исторический максимум, поднявшись выше 3 860 долларов за тройскую унцию. С начала года стоимость драгметалла выросла на 46%.

