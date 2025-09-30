https://1prime.ru/20250930/zoloto-862981577.html

Цены на золото продолжают рост во вторник утром

2025-09-30T08:54+0300

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром поднимается, сохраняя восходящую динамику четырех предыдущих торговых дней, чему способствует ряд макроэкономических факторов, влияющих на общее состояние рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 40,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,04%, до 3 895,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущие четыре торговых дня котировки драгоценного металла поднялись на 2,87%. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,73%, до 47,36 доллара за унцию. "Возможное закрытие правительства США создает атмосферу неопределенности на рынке, что ускорило рост цен на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). "Уровень в 4 000 долларов за тройскую унцию сейчас кажется приемлемой целью для золота на конец года", - добавляет аналитик, отмечая такие поддерживающие факторы, как снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США и сохраняющуюся мировую геополитическую ситуацию.

