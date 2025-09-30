Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото продолжают рост во вторник утром - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250930/zoloto-862981577.html
Цены на золото продолжают рост во вторник утром
Цены на золото продолжают рост во вторник утром - 30.09.2025, ПРАЙМ
Цены на золото продолжают рост во вторник утром
Цена золота во вторник утром поднимается, сохраняя восходящую динамику четырех предыдущих торговых дней, чему способствует ряд макроэкономических факторов,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T08:54+0300
2025-09-30T08:54+0300
экономика
биржевые цены на золото
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром поднимается, сохраняя восходящую динамику четырех предыдущих торговых дней, чему способствует ряд макроэкономических факторов, влияющих на общее состояние рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 40,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,04%, до 3 895,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущие четыре торговых дня котировки драгоценного металла поднялись на 2,87%. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,73%, до 47,36 доллара за унцию. "Возможное закрытие правительства США создает атмосферу неопределенности на рынке, что ускорило рост цен на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). "Уровень в 4 000 долларов за тройскую унцию сейчас кажется приемлемой целью для золота на конец года", - добавляет аналитик, отмечая такие поддерживающие факторы, как снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США и сохраняющуюся мировую геополитическую ситуацию.
https://1prime.ru/20250930/zoloto-862980517.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые цены на золото, рынок, торги
Экономика, биржевые цены на золото, Рынок, Торги
08:54 30.09.2025
 
Цены на золото продолжают рост во вторник утром

Стоимость золота растет во вторник утром пятый торговый день подряд

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Золото. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром поднимается, сохраняя восходящую динамику четырех предыдущих торговых дней, чему способствует ряд макроэкономических факторов, влияющих на общее состояние рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 40,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,04%, до 3 895,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущие четыре торговых дня котировки драгоценного металла поднялись на 2,87%.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,73%, до 47,36 доллара за унцию.
"Возможное закрытие правительства США создает атмосферу неопределенности на рынке, что ускорило рост цен на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
"Уровень в 4 000 долларов за тройскую унцию сейчас кажется приемлемой целью для золота на конец года", - добавляет аналитик, отмечая такие поддерживающие факторы, как снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США и сохраняющуюся мировую геополитическую ситуацию.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Эксперты допустили рост стоимости золота выше 4000 долларов за унцию
08:05
 
Экономикабиржевые цены на золотоРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала