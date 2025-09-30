Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото побила очередной рекорд - 30.09.2025, ПРАЙМ
Цена на золото побила очередной рекорд
Цена на золото побила очередной рекорд - 30.09.2025, ПРАЙМ
Цена на золото побила очередной рекорд
Цена на золото растет во вторник вечером, побив очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара и риск шатдауна правительства США... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T18:30+0300
2025-09-30T18:30+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером, побив очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара и риск шатдауна правительства США поддерживают спрос на драгоценный металл. По состоянию на 18.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67% - до 3 880,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,21% - до 46,915 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов цена золота максимально достигала 3899,15 доллара, что является новым историческим рекордом. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,25% - до 97,71 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото среди держателей других валют. В США 1 октября начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. Если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. Золото традиционно выступает как надежный актив, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальных рисков.
18:30 30.09.2025
 
Цена на золото побила очередной рекорд

Цена на золото растет во вторник вечером, побив очередной исторический рекорд

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером, побив очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара и риск шатдауна правительства США поддерживают спрос на драгоценный металл.
По состоянию на 18.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67% - до 3 880,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,21% - до 46,915 доллара за унцию.
Ранее в ходе торгов цена золота максимально достигала 3899,15 доллара, что является новым историческим рекордом.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,25% - до 97,71 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото среди держателей других валют.
В США 1 октября начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. Если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
Золото традиционно выступает как надежный актив, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальных рисков.
Эксперты допустили рост стоимости золота выше 4000 долларов за унцию
