Цена на золото побила очередной рекорд

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером, побив очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара и риск шатдауна правительства США поддерживают спрос на драгоценный металл. По состоянию на 18.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67% - до 3 880,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,21% - до 46,915 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов цена золота максимально достигала 3899,15 доллара, что является новым историческим рекордом. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,25% - до 97,71 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото среди держателей других валют. В США 1 октября начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. Если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. Золото традиционно выступает как надежный актив, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальных рисков.

