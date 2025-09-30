https://1prime.ru/20250930/zoloto-863014527.html
Цена на золото растет в пределах одного процента во вторник вечером
2025-09-30T23:12+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото растет в пределах 1% во вторник вечером, а с начала года может показать увеличение сразу почти на 50%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 28,5 доллара, или на 0,74%, до 3 883,7 доллара за тройскую унцию. Таким образом, с начала января драгоценный металл подорожал на 47,1%, с начала июля - на 10,6%.
