Цена на золото растет в пределах одного процента во вторник вечером

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото растет в пределах 1% во вторник вечером, а с начала года может показать увеличение сразу почти на 50%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 28,5 доллара, или на 0,74%, до 3 883,7 доллара за тройскую унцию. Таким образом, с начала января драгоценный металл подорожал на 47,1%, с начала июля - на 10,6%.

