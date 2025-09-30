Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото растет в пределах одного процента во вторник вечером - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/zoloto-863014527.html
Цена на золото растет в пределах одного процента во вторник вечером
Цена на золото растет в пределах одного процента во вторник вечером - 30.09.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет в пределах одного процента во вторник вечером
Цена на золото растет в пределах 1% во вторник вечером, а с начала года может показать увеличение сразу почти на 50%, следует из данных торгов. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T23:12+0300
2025-09-30T23:12+0300
рынок
торги
comex
золото
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото растет в пределах 1% во вторник вечером, а с начала года может показать увеличение сразу почти на 50%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 28,5 доллара, или на 0,74%, до 3 883,7 доллара за тройскую унцию. Таким образом, с начала января драгоценный металл подорожал на 47,1%, с начала июля - на 10,6%.
https://1prime.ru/20250930/zoloto-863003754.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex, золото, мировая экономика
Рынок, Торги, Comex, золото, Мировая экономика
23:12 30.09.2025
 
Цена на золото растет в пределах одного процента во вторник вечером

Золото готовится показать рост стоимости почти на 50 процентов с начала года

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото растет в пределах 1% во вторник вечером, а с начала года может показать увеличение сразу почти на 50%, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 28,5 доллара, или на 0,74%, до 3 883,7 доллара за тройскую унцию.
Таким образом, с начала января драгоценный металл подорожал на 47,1%, с начала июля - на 10,6%.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Цена на золото побила очередной рекорд
18:30
 
РынокТоргиComexзолотоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала