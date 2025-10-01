"Аэрофлот" приступил к выполнению полетов между Владивостоком и Нячангом

https://1prime.ru/20251001/aeroflot-863028718.html

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" начал выполнять полеты между Владивостоком и вьетнамским Нячангом - первый рейс вылетел из столицы Приморского края в среду, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот" приступил к выполнению рейсов между Владивостоком и Нячангом. Первый рейс SU832 вылетел сегодня из столицы Приморского края с высокой коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что полёты между Владивостоком и Нячангом будут осуществляться на самолётах Airbus A330 с частотой два раза в неделю - по средам и субботам.

