"Аэрофлот" приступил к выполнению полетов между Владивостоком и Нячангом
"Аэрофлот" приступил к выполнению полетов между Владивостоком и Нячангом - 01.10.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" приступил к выполнению полетов между Владивостоком и Нячангом
"Аэрофлот" начал выполнять полеты между Владивостоком и вьетнамским Нячангом - первый рейс вылетел из столицы Приморского края в среду, сообщила авиакомпания. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T10:03+0300
2025-10-01T10:03+0300
2025-10-01T10:04+0300
экономика
владивосток
приморский край
россия
бизнес
аэрофлот
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" начал выполнять полеты между Владивостоком и вьетнамским Нячангом - первый рейс вылетел из столицы Приморского края в среду, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот" приступил к выполнению рейсов между Владивостоком и Нячангом. Первый рейс SU832 вылетел сегодня из столицы Приморского края с высокой коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что полёты между Владивостоком и Нячангом будут осуществляться на самолётах Airbus A330 с частотой два раза в неделю - по средам и субботам.
владивосток
приморский край
владивосток, приморский край, россия, бизнес, аэрофлот
Экономика, Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ, Бизнес, Аэрофлот
"Аэрофлот" приступил к выполнению полетов между Владивостоком и Нячангом
"Аэрофлот" начал выполнять полеты между Владивостоком и вьетнамским Нячангом