12:23 01.10.2025
 
"Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет с 8 октября

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 8 октября начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет, сообщила авиакомпания.
"Cовместно с туроператором "Библио-Глобус" впервые запускаем программу полётов в Египет из Краснодара. 8 октября начинаем прямые рейсы из столицы Кубани в Шарм-эш-Шейх, 9 октября - в Хургаду", - говорится в сообщении.
На первоначальном этапе полёты будут выполняться с частотой два раза в неделю: в Хургаду - по четвергам и воскресеньям, в Шарм-эш-Шейх - по средам и субботам.
Уточняется, что на маршрутах между Краснодаром и популярными курортами Египта будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес".
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
"Аэрофлот" приступил к выполнению полетов между Владивостоком и Нячангом
10:03
 
ЭкономикаАэрофлотКРАСНОДАРБизнесТуризмЕГИПЕТШарм-эш-Шейх
 
 
Заголовок открываемого материала