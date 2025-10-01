https://1prime.ru/20251001/aeroflot-863036641.html
"Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет с 8 октября
"Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет с 8 октября
2025-10-01T12:23+0300
2025-10-01T12:23+0300
2025-10-01T12:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861821498_0:70:3395:1979_1920x0_80_0_0_8f28c21a59c113b9e091146287144468.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 8 октября начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет, сообщила авиакомпания. "Cовместно с туроператором "Библио-Глобус" впервые запускаем программу полётов в Египет из Краснодара. 8 октября начинаем прямые рейсы из столицы Кубани в Шарм-эш-Шейх, 9 октября - в Хургаду", - говорится в сообщении. На первоначальном этапе полёты будут выполняться с частотой два раза в неделю: в Хургаду - по четвергам и воскресеньям, в Шарм-эш-Шейх - по средам и субботам. Уточняется, что на маршрутах между Краснодаром и популярными курортами Египта будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес".
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861821498_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_fe98d9aeea36f2b10273f7b5ff9bba24.jpg
