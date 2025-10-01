https://1prime.ru/20251001/aeroflot-863036641.html

"Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет с 8 октября

"Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет с 8 октября - 01.10.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет с 8 октября

"Аэрофлот" с 8 октября начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет, сообщила авиакомпания. | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T12:23+0300

2025-10-01T12:23+0300

2025-10-01T12:23+0300

экономика

аэрофлот

краснодар

бизнес

туризм

египет

шарм-эш-шейх

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861821498_0:70:3395:1979_1920x0_80_0_0_8f28c21a59c113b9e091146287144468.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 8 октября начнет выполнять рейсы из Краснодара в Египет, сообщила авиакомпания. "Cовместно с туроператором "Библио-Глобус" впервые запускаем программу полётов в Египет из Краснодара. 8 октября начинаем прямые рейсы из столицы Кубани в Шарм-эш-Шейх, 9 октября - в Хургаду", - говорится в сообщении. На первоначальном этапе полёты будут выполняться с частотой два раза в неделю: в Хургаду - по четвергам и воскресеньям, в Шарм-эш-Шейх - по средам и субботам. Уточняется, что на маршрутах между Краснодаром и популярными курортами Египта будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес".

https://1prime.ru/20251001/aeroflot-863028718.html

краснодар

египет

шарм-эш-шейх

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэрофлот, краснодар, бизнес, туризм, египет, шарм-эш-шейх