Аэропорт Оренбурга закрыли из-за опасности атаки БПЛА
2025-10-01T09:26+0300
УФА, 1 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Оренбурга временно закрыт на фоне объявленной опасности атаки БПЛА в регионе, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В среду Солнцев заявил, что на территории Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников. "Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введен режим воздушных ограничений: план "Ковер". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
