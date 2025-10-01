Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане вторую АЭС построят в Алма-Атинской области - 01.10.2025
В Казахстане вторую АЭС построят в Алма-Атинской области
2025-10-01T09:52+0300
2025-10-01T09:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
Энергетика, Росатом, КАЗАХСТАН, Астана, МОСКВА
09:52 01.10.2025
 
В Казахстане вторую АЭС построят в Алма-Атинской области

В Казахстане вторую АЭС планируют построить в Алма-Атинской области

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
%Флаг Казахстана. Архивное фото
© flickr.com / sly06
АЛМА-АТА, 1 окт - ПРАЙМ. Вторую в Казахстане АЭС планируют построить в Алма-Атинской области на юге Казахстана, заявил председатель агентства атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев.
В среду в кулуарах сената, отвечая на вопросы журналистов, Саткалиев сообщил, что в Жамбылском районе Алма-Атинской области планируется строительство еще одной атомной электростанции. Также он отметил, что обе станции будут расположены на побережье озера Балхаш.
"Следующая площадка для строительства атомной станции определена тоже. Это Жамбылский район Алма-Алматинской области. То есть у нас вторая станция тоже будет на юге страны, потому что юг у нас дефицитный", - заявил Саткалиев.
Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране первой атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Кроме того, в середине июня Астана и Москва подписали "дорожную карту", предусматривающую реализацию проекта. Восьмого августа на прибережье начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта.
