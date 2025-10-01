https://1prime.ru/20251001/aes--863027797.html

В Казахстане вторую АЭС построят в Алма-Атинской области

АЛМА-АТА, 1 окт - ПРАЙМ. Вторую в Казахстане АЭС планируют построить в Алма-Атинской области на юге Казахстана, заявил председатель агентства атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев. В среду в кулуарах сената, отвечая на вопросы журналистов, Саткалиев сообщил, что в Жамбылском районе Алма-Атинской области планируется строительство еще одной атомной электростанции. Также он отметил, что обе станции будут расположены на побережье озера Балхаш. "Следующая площадка для строительства атомной станции определена тоже. Это Жамбылский район Алма-Алматинской области. То есть у нас вторая станция тоже будет на юге страны, потому что юг у нас дефицитный", - заявил Саткалиев. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране первой атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Кроме того, в середине июня Астана и Москва подписали "дорожную карту", предусматривающую реализацию проекта. Восьмого августа на прибережье начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта.

