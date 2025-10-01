https://1prime.ru/20251001/aes-863019559.html

Запорожская АЭС справляется с работой благодаря аварийным генераторам

01.10.2025

Добавлены подробности (после 2 абзаца) МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Запорожская АЭС справляется с работой благодаря аварийным генераторам, непосредственной опасности нет, но ситуация нестабильна с точки зрения ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Хотя станция в настоящее время справляется, благодаря аварийным дизельным генераторам - последняя линия обороны, и нет непосредственной опасности, пока они продолжают работать, ясно, что это неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии", - приводятся слова Гросси в релизе МАГАТЭ. В релизе указывается, что на ЗАЭС проинформировали о наличии персонала и запчастей для ремонта поврежденной линии напряжением 750 киловольт, однако сделать это пока не удалось из-за военных действий в этом районе. Согласно заявлению Агентства, ЗАЭС сообщала его команде, что на объекте есть запасы топлива более чем на 10 дней работы, и этот уровень поддерживается за счет регулярных поставок. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

