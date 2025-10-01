https://1prime.ru/20251001/aksenov--863029942.html

Аксенов рассказал о предложениях по топливу в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Главы Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину. "Совместно с министерством энергетики Российской Федерации и министерством транспорта Российской Федерации держу на постоянном контроле вопрос обеспечения региона автомобильным топливом. С министром энергетики Российской Федерации Сергеем Евгеньевичем Цивилевым и губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым обсудили дальнейшие пути решения проблемы. До конца недели направим главе государства наши предложения. Уверен, что сложившуюся ситуацию мы преодолеем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.На кадрах видео, сопровождающих публикацию, глава Крыма рассказал, что у них с губернатором Севастополя сформирована единая позиция."Операторы одни и те же. Причем наши операторы работают на территории Запорожской и Херсонской областей, соответственно. Поэтому понимание есть, что делать… Вот мы, по крайней мере, точно нашли вариант решения", - сказал Аксенов.Двадцать пятого сентября Аксенов сообщал, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива. По его словам, перебои с топливом в Крыму "возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России". В понедельник в Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Ранее аналогичное решение приняли власти Севастополя. Аксенов также сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр.

