Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик рассказал, как золото влияет на стоимость серебра - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/analitik-863023825.html
Аналитик рассказал, как золото влияет на стоимость серебра
Аналитик рассказал, как золото влияет на стоимость серебра - 01.10.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал, как золото влияет на стоимость серебра
Котировки золота больше влияют на цену серебра, чем на стоимость платины или палладия, которая больше зависит от промышленного спроса или риска возможных... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T07:16+0300
2025-10-01T07:39+0300
рынок
экономика
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863023825.jpg?1759293592
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Котировки золота больше влияют на цену серебра, чем на стоимость платины или палладия, которая больше зависит от промышленного спроса или риска возможных тарифов, такое мнение РИА Новости выразил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Платина исторически имеет менее выраженную корреляцию с золотом, чем серебро. Важную роль в росте котировок платины играет существенный дефицит, который сохраняется не менее трех лет подряд ... Влияние золота минимально, так как палладий — товар, но не актив-убежище", - рассказал аналитик. По словам Смирнова, стоимость платины больше зависит от промышленного спроса и развития автомобильной отрасли в условиях устойчивых целей, однако рыночная эйфория и тарифные ограничения могут поддерживать увеличение котировок, а ближайшими целями роста будут являться отметки 1740 долларов (+7,7%) и 1920 долларов (+18,5%). Стоимость палладия в свою очередь в течение 2025 года росла на рисках предложения и новостях о возможных тарифах на российский металл, но палладий фундаментально страдает от узкой зависимости от автокатализаторов на фоне структурного сдвига к устойчивому развитию и субституции платиной. "Серебро имеет довольно сильную корреляцию с золотом. Опережающий рост серебра нескольких предыдущих месяцев является следствием многолетнего структурного дефицита и роста индустриального спроса. Ралли золота также оказывает поддержку котировкам", - добавил Смирнов. В понедельник биржевая цена на золото обновляла исторический максимум, поднявшись выше 3 860 долларов за тройскую унцию. С начала года стоимость драгметалла выросла на 46%. При этом цена на серебро с начала года увеличилась на 22%, на платину - на 80%, на палладий - 40%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Экономика, "БКС Мир инвестиций"
07:16 01.10.2025 (обновлено: 07:39 01.10.2025)
 
Аналитик рассказал, как золото влияет на стоимость серебра

Аналитик Смирнов: золото больше влияет на стоимость серебра, чем на платины или палладия

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Котировки золота больше влияют на цену серебра, чем на стоимость платины или палладия, которая больше зависит от промышленного спроса или риска возможных тарифов, такое мнение РИА Новости выразил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Платина исторически имеет менее выраженную корреляцию с золотом, чем серебро. Важную роль в росте котировок платины играет существенный дефицит, который сохраняется не менее трех лет подряд ... Влияние золота минимально, так как палладий — товар, но не актив-убежище", - рассказал аналитик.
По словам Смирнова, стоимость платины больше зависит от промышленного спроса и развития автомобильной отрасли в условиях устойчивых целей, однако рыночная эйфория и тарифные ограничения могут поддерживать увеличение котировок, а ближайшими целями роста будут являться отметки 1740 долларов (+7,7%) и 1920 долларов (+18,5%).
Стоимость палладия в свою очередь в течение 2025 года росла на рисках предложения и новостях о возможных тарифах на российский металл, но палладий фундаментально страдает от узкой зависимости от автокатализаторов на фоне структурного сдвига к устойчивому развитию и субституции платиной.
"Серебро имеет довольно сильную корреляцию с золотом. Опережающий рост серебра нескольких предыдущих месяцев является следствием многолетнего структурного дефицита и роста индустриального спроса. Ралли золота также оказывает поддержку котировкам", - добавил Смирнов.
В понедельник биржевая цена на золото обновляла исторический максимум, поднявшись выше 3 860 долларов за тройскую унцию. С начала года стоимость драгметалла выросла на 46%. При этом цена на серебро с начала года увеличилась на 22%, на платину - на 80%, на палладий - 40%.
 
ЭкономикаРынок"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала