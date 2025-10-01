https://1prime.ru/20251001/analitik-863023825.html

Аналитик рассказал, как золото влияет на стоимость серебра

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Котировки золота больше влияют на цену серебра, чем на стоимость платины или палладия, которая больше зависит от промышленного спроса или риска возможных тарифов, такое мнение РИА Новости выразил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Платина исторически имеет менее выраженную корреляцию с золотом, чем серебро. Важную роль в росте котировок платины играет существенный дефицит, который сохраняется не менее трех лет подряд ... Влияние золота минимально, так как палладий — товар, но не актив-убежище", - рассказал аналитик. По словам Смирнова, стоимость платины больше зависит от промышленного спроса и развития автомобильной отрасли в условиях устойчивых целей, однако рыночная эйфория и тарифные ограничения могут поддерживать увеличение котировок, а ближайшими целями роста будут являться отметки 1740 долларов (+7,7%) и 1920 долларов (+18,5%). Стоимость палладия в свою очередь в течение 2025 года росла на рисках предложения и новостях о возможных тарифах на российский металл, но палладий фундаментально страдает от узкой зависимости от автокатализаторов на фоне структурного сдвига к устойчивому развитию и субституции платиной. "Серебро имеет довольно сильную корреляцию с золотом. Опережающий рост серебра нескольких предыдущих месяцев является следствием многолетнего структурного дефицита и роста индустриального спроса. Ралли золота также оказывает поддержку котировкам", - добавил Смирнов. В понедельник биржевая цена на золото обновляла исторический максимум, поднявшись выше 3 860 долларов за тройскую унцию. С начала года стоимость драгметалла выросла на 46%. При этом цена на серебро с начала года увеличилась на 22%, на платину - на 80%, на палладий - 40%.

