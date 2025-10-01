https://1prime.ru/20251001/andrej-863019986.html

Бьюти-блогер Петров задолжал Водонаевой компенсацию в 200 тысяч рублей

Бьюти-блогер Петров задолжал Водонаевой компенсацию в 200 тысяч рублей - 01.10.2025, ПРАЙМ

Бьюти-блогер Петров задолжал Водонаевой компенсацию в 200 тысяч рублей

Бьюти-блогер Андрей Петров больше полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой 200 тысяч рублей компенсации по судебному иску за... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T04:02+0300

2025-10-01T04:02+0300

2025-10-01T04:30+0300

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863019986.jpg?1759282254

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бьюти-блогер Андрей Петров больше полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой 200 тысяч рублей компенсации по судебному иску за оскорбление, сообщил РИА Новости информированный источник. В апреле 2024 года в Таганском суде Москвы сообщили РИА Новости, что суд частично удовлетворил исковые требования Водонаевой к Петрову о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда. По решению суда Петров был обязан опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию Водонаевой в размере 200 тысяч рублей. "Штраф Петровым не выплачен", - сказал собеседник агентства. В судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, указано, что в мае 2024 года решение Таганского районного суда вступило в силу, а в сентябре 2024 года суд выдал взыскателю исполнительный лист, по которому в дальнейшем на блогера возбудили исполнительное производство. Как следует из материалов судебных приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, 18 ноября 2024 года на блогера завели исполнительное производство по исполнительному листу, выданному Таганским судом Москвы, о взыскании 200 тысяч рублей по "моральному вреду как самостоятельному требованию (за исключением вреда от преступления)".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва