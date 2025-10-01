https://1prime.ru/20251001/apple--863040057.html

Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. | 01.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компании Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Протокол был составлен за отказ удалить запрещённый контент - по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Два аналогичных штрафа суд назначил Apple вчера.

