Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компании Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Протокол был составлен за отказ удалить запрещённый контент - по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Два аналогичных штрафа суд назначил Apple вчера.
