Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей - 01.10.2025
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей - 01.10.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T15:04+0300
2025-10-01T15:04+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компании Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Протокол был составлен за отказ удалить запрещённый контент - по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Два аналогичных штрафа суд назначил Apple вчера.
Экономика, МОСКВА, РФ, Apple
15:04 01.10.2025
 
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

Суд в третий раз за 2 дня оштрафовал Apple на 3,5 млн руб

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компании Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Протокол был составлен за отказ удалить запрещённый контент - по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
Два аналогичных штрафа суд назначил Apple вчера.
