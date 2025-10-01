Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму ограничили продажи топлива на АЗС с 30 до 20 литров - 01.10.2025
В Крыму ограничили продажи топлива на АЗС с 30 до 20 литров
2025-10-01T17:54+0300
2025-10-01T17:55+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Ограничения на продажу топлива ужесточили в Крыму, со среды в одни руки отпускается не более 20 литров, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки - ввели в Крыму 29 сентября на фоне дефицита бензина на автозаправочных станциях полуострова. &quot;Принято решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере. Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября&quot;, - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В среду Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.
17:54 01.10.2025 (обновлено: 17:55 01.10.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Ограничения на продажу топлива ужесточили в Крыму, со среды в одни руки отпускается не более 20 литров, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки - ввели в Крыму 29 сентября на фоне дефицита бензина на автозаправочных станциях полуострова.

"Принято решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере. Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В среду Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.
 
