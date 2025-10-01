https://1prime.ru/20251001/balitskiy-863046342.html

В Запорожской области не планируют ограничивать продажу топлива

В Запорожской области не планируют ограничивать продажу топлива - 01.10.2025, ПРАЙМ

В Запорожской области не планируют ограничивать продажу топлива

Ограничения на продажу топлива на АЗС в Запорожской области не вводились и не планируются, трудности с поставками топлива АИ-92 и АИ-95 в области временные,... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T18:30+0300

2025-10-01T18:30+0300

2025-10-01T18:30+0300

крым

рф

запорожская область

сергей аксенов

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Ограничения на продажу топлива на АЗС в Запорожской области не вводились и не планируются, трудности с поставками топлива АИ-92 и АИ-95 в области временные, ситуация будет стабилизирована, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином "Премиум-95" и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу" , - написал Балицкий в Telegram-канале. В области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95, отметил он. Но на АЗС присутствует бензин 95 марки премиум и дизельное топливо. "Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией", – написал Балицкий. В Крыму в среду ужесточили ограничения по продаже топлива, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв ранее заявил, что решение по проблеме с топливом в Крыму и новых регионах будет найдено до конца недели. Полная стабилизация ситуации с топливом в Крыму, в Донбассе и Новороссии произойдет до конца октября, сказал он.

https://1prime.ru/20251001/tsivilev--863035786.html

крым

рф

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, рф, запорожская область, сергей аксенов, сергей цивилев