Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области не планируют ограничивать продажу топлива - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/balitskiy-863046342.html
В Запорожской области не планируют ограничивать продажу топлива
В Запорожской области не планируют ограничивать продажу топлива - 01.10.2025, ПРАЙМ
В Запорожской области не планируют ограничивать продажу топлива
Ограничения на продажу топлива на АЗС в Запорожской области не вводились и не планируются, трудности с поставками топлива АИ-92 и АИ-95 в области временные,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T18:30+0300
2025-10-01T18:30+0300
крым
рф
запорожская область
сергей аксенов
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Ограничения на продажу топлива на АЗС в Запорожской области не вводились и не планируются, трудности с поставками топлива АИ-92 и АИ-95 в области временные, ситуация будет стабилизирована, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином "Премиум-95" и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу" , - написал Балицкий в Telegram-канале. В области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95, отметил он. Но на АЗС присутствует бензин 95 марки премиум и дизельное топливо. "Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией", – написал Балицкий. В Крыму в среду ужесточили ограничения по продаже топлива, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв ранее заявил, что решение по проблеме с топливом в Крыму и новых регионах будет найдено до конца недели. Полная стабилизация ситуации с топливом в Крыму, в Донбассе и Новороссии произойдет до конца октября, сказал он.
https://1prime.ru/20251001/tsivilev--863035786.html
крым
рф
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2616d37bc0bee029e610d2c490398c3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, рф, запорожская область, сергей аксенов, сергей цивилев
КРЫМ, РФ, Запорожская область, Сергей Аксенов, Сергей Цивилев
18:30 01.10.2025
 
В Запорожской области не планируют ограничивать продажу топлива

Балицкий: в Запорожской области не планируют вводить ограничения на продажу топлива

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Ограничения на продажу топлива на АЗС в Запорожской области не вводились и не планируются, трудности с поставками топлива АИ-92 и АИ-95 в области временные, ситуация будет стабилизирована, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином "Премиум-95" и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу" , - написал Балицкий в Telegram-канале.
В области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95, отметил он. Но на АЗС присутствует бензин 95 марки премиум и дизельное топливо.
"Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией", – написал Балицкий.
В Крыму в среду ужесточили ограничения по продаже топлива, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв ранее заявил, что решение по проблеме с топливом в Крыму и новых регионах будет найдено до конца недели. Полная стабилизация ситуации с топливом в Крыму, в Донбассе и Новороссии произойдет до конца октября, сказал он.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым
12:07
 
КРЫМРФЗапорожская областьСергей АксеновСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала