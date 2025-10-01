https://1prime.ru/20251001/bank-863045812.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 октября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 октября
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 16,28 копейки - до 11,392 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 81,4967 рубля, евро - на 1,23 рубля, до 95,6382 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
США и Швейцария договорились избегать манипуляций с курсом валют