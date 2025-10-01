https://1prime.ru/20251001/banki-863017887.html

Банки обязаны дополнить приложения для пострадавших от мошенников

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Системно значимые российские банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - соответствующее требование Банка России начнет действовать с 1 октября, напомнили в регуляторе. "С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ. Там отметили, что в соответствии с законодательством пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, приходится обращаться в отделение банка. "Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно", - указали в ЦБ. Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег. Банк России отмечает, что с данным нововведением процедура обращения в банк и полицию для пострадавших станет удобнее и быстрее.

