https://1prime.ru/20251001/belorussiya--863025841.html
Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область
Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область - 01.10.2025, ПРАЙМ
Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область
Белоруссия поставит в Херсонскую области сельскохозяйственную и коммунальную технику, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T09:13+0300
2025-10-01T09:13+0300
2025-10-01T09:13+0300
экономика
белоруссия
херсонская область
владимир сальдо
александр лукашенко
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/77467/93/774679378_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c81456a398057c98c30c152efd17c290.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Белоруссия поставит в Херсонскую области сельскохозяйственную и коммунальную технику, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. В середине сентября Сальдо посетил с визитом Белоруссию, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко. "По итогам визита в Белоруссию договорились о кооперации в сельском хозяйстве, строительстве и поставках техники - тракторы МТЗ, грузовики и автобусы МАЗ, коммунальная техника. С Белоруссией предметно обсуждаем цепочки поставок и возможность прямой реализации нашей продукции", - сказал Сальдо. По его словам, практический диалог продолжается.
https://1prime.ru/20250926/putin-862815638.html
белоруссия
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77467/93/774679378_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_41bd4ccc7eecfcaf86cfd5873b58b1be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, херсонская область, владимир сальдо, александр лукашенко, промышленность
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, Херсонская область, Владимир Сальдо, Александр Лукашенко, Промышленность
Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область
Сальдо: Белоруссия поставит в Херсонскую область сельхозтехнику