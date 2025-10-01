Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область - 01.10.2025
Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область
Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область - 01.10.2025, ПРАЙМ
Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область
Белоруссия поставит в Херсонскую области сельскохозяйственную и коммунальную технику, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. | 01.10.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Белоруссия поставит в Херсонскую области сельскохозяйственную и коммунальную технику, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. В середине сентября Сальдо посетил с визитом Белоруссию, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко. "По итогам визита в Белоруссию договорились о кооперации в сельском хозяйстве, строительстве и поставках техники - тракторы МТЗ, грузовики и автобусы МАЗ, коммунальная техника. С Белоруссией предметно обсуждаем цепочки поставок и возможность прямой реализации нашей продукции", - сказал Сальдо. По его словам, практический диалог продолжается.
белоруссия
херсонская область
09:13 01.10.2025
 
Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область

Сальдо: Белоруссия поставит в Херсонскую область сельхозтехнику

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Белоруссия поставит в Херсонскую области сельскохозяйственную и коммунальную технику, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
В середине сентября Сальдо посетил с визитом Белоруссию, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко.
"По итогам визита в Белоруссию договорились о кооперации в сельском хозяйстве, строительстве и поставках техники - тракторы МТЗ, грузовики и автобусы МАЗ, коммунальная техника. С Белоруссией предметно обсуждаем цепочки поставок и возможность прямой реализации нашей продукции", - сказал Сальдо.
По его словам, практический диалог продолжается.
