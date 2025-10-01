https://1prime.ru/20251001/belorussiya--863025841.html

Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область

Белоруссия поставит сельхозтехнику в Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Белоруссия поставит в Херсонскую области сельскохозяйственную и коммунальную технику, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. В середине сентября Сальдо посетил с визитом Белоруссию, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко. "По итогам визита в Белоруссию договорились о кооперации в сельском хозяйстве, строительстве и поставках техники - тракторы МТЗ, грузовики и автобусы МАЗ, коммунальная техника. С Белоруссией предметно обсуждаем цепочки поставок и возможность прямой реализации нашей продукции", - сказал Сальдо. По его словам, практический диалог продолжается.

