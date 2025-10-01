Цены на бензин в России за неделю выросли на 0,8%

https://1prime.ru/20251001/benzin-863047606.html

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 22 по 29 сентября выросла на 0,79%, или на 50 копеек - до 63,78 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,6%, или на 43 копейки, до 72,63 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,62%, или на 39 копеек - до 63,28 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,45%, или на 32 копейки - до 72,2 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,9% - до 60,61 рубля за литр, Аи-95 - на 0,7%, до 65,9 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,21% - до 85,51 рубля. Общая инфляция в стране с 23 по 29 сентября составила 0,13%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 77 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Севастополе (+5,6%) и Крыму (+4,9%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3%. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

