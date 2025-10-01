https://1prime.ru/20251001/bilajn-863022761.html

"Билайн" рассказал, как проверить число оформленных на себя сим-карт

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. С 1 ноября россияне, имеющие более 20 сим-карт, оформленных на себя, столкнутся с ограничениями - "лишние" будут блокировать, на фоне этого "Билайн" рассказал РИА Новости, как проверить число оформленных сим-карт и что делать, если номер оказался зарегистрирован на другого человека. "Самый простой способ проверить число сим-карт, зарегистрированных на ваш паспорт, - это "Госуслуги". Зайдите в "Профиль" и откройте раздел "Сим-карты"... Там должны быть указаны не только номера телефонов, но и операторы, обслуживающие их", - сообщили в "Билайне". Как отметили там, если на портале нет нужного номера - это повод обратиться к оператору, обслуживающему его. Возможно, номер оформлен на старые паспортные данные или вовсе на другого человека. В свою очередь, если гражданин нашел свой номер, однако данные изменились с момента подключения, рекомендуется обновить персональные данные или переоформить номера на себя с другого владельца. "Если вы знаете владельца номера, которым пользуетесь, то придите с ним в офис оператора. При себе у вас должны быть действующие паспорта. Если владельца не знаете, - обратитесь в любой офис "Билайна" с действующей сим-картой и документом, удостоверяющим личность, для прохождения идентификации реального пользователя номера", - пояснили в компании. Если же при проверке сим-карт на "Госуслугах" были обнаружены незнакомые номера, то следует отказаться от них. Соответствующая кнопка есть для каждого указанного номера в данном разделе на портале. Или же можно обратиться в офисы операторов связи. Оператор уточнил, что если при проверке было выявлено 20 номеров, то стоит переоформить на фактических пользователей часть из них, а неиспользуемые номера отключить полностью. "По закону, на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт совокупно по всем операторам. Важно выполнить требования законодательства, иначе все номера, оформленные на вас, с 1 ноября 2025 года будут заблокированы", - напомнили там. Также можно проверить число оформленных сим-карт, запросив информацию у каждого из операторов по отдельности: для этого нужно обратиться в офис оператора с паспортом. Важно учитывать, что изменения в договоре не происходят день в день. Иногда требуется несколько дней, чтобы осуществить все проверки и процедуры переоформления или отключения, поэтому лучше заранее проверить информацию о сим-картах и при необходимости дойти в офис оператора.

