Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 01.10.2025
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 01.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе на удорожании ценных бумаг банковского сектора и оценках статистических данных по макроэкономике... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T23:55+0300
2025-10-01T23:55+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе на удорожании ценных бумаг банковского сектора и оценках статистических данных по макроэкономике региона, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,03% - до 9 446,43 пункта, французский CAC 40 - на 0,9%, до 7 966,95 пункта, немецкий DAX - на 0,98%, до 24 113,62 пункта. В ходе торгов среды FTSE 100 достиг нового рекордного значения, поднявшись выше 9 400 пунктов. В среду инвесторы оценивали макростатистику по региону. Рост показали акции европейского банковского сектора. Бумаги Commerzbank AG во Франкфурте подорожали на 1,28%. Акции Societe Generale SA и BNP Paribas SA в Париже выросли в цене - на 0,82% и 1,31% соответственно. "Теперь, когда оценки нормализовались и банковский сектор торгуется гораздо ближе к справедливой стоимости, ожидаемая доходность для акционеров в ближайшие годы составит около 8-11% - примерно наполовину за счет дивидендов, наполовину за счет роста стоимости акций", - цитирует агентство Блумберг заявление аналитика Singular Bank Роберто Схольтеса (Roberto Scholtes). По окончательной оценке, PMI в промышленности Великобритании в сентябре снизился до 46,2 пункта с 47 пунктов месяцем ранее, что совпало с предварительными данными. Аналогичная статистика была опубликована и по странам еврозоны. PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, сократился до 49,5 пункта, самого низкого уровня за два месяца, после 49,8 пункта в августе. А показатель во Франции опустился до 48,2 пункта с 50,4 пункта в августе, предварительная оценка предполагала снижение показателя до 48,1 пункта.
23:55 01.10.2025
 
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Фондовые индексы Европы выросли в среду на удорожании акций банковского сектора

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе на удорожании ценных бумаг банковского сектора и оценках статистических данных по макроэкономике региона, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,03% - до 9 446,43 пункта, французский CAC 40 - на 0,9%, до 7 966,95 пункта, немецкий DAX - на 0,98%, до 24 113,62 пункта.
В ходе торгов среды FTSE 100 достиг нового рекордного значения, поднявшись выше 9 400 пунктов.
В среду инвесторы оценивали макростатистику по региону. Рост показали акции европейского банковского сектора.
Бумаги Commerzbank AG во Франкфурте подорожали на 1,28%. Акции Societe Generale SA и BNP Paribas SA в Париже выросли в цене - на 0,82% и 1,31% соответственно.
"Теперь, когда оценки нормализовались и банковский сектор торгуется гораздо ближе к справедливой стоимости, ожидаемая доходность для акционеров в ближайшие годы составит около 8-11% - примерно наполовину за счет дивидендов, наполовину за счет роста стоимости акций", - цитирует агентство Блумберг заявление аналитика Singular Bank Роберто Схольтеса (Roberto Scholtes).
По окончательной оценке, PMI в промышленности Великобритании в сентябре снизился до 46,2 пункта с 47 пунктов месяцем ранее, что совпало с предварительными данными.
Аналогичная статистика была опубликована и по странам еврозоны. PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, сократился до 49,5 пункта, самого низкого уровня за два месяца, после 49,8 пункта в августе.
А показатель во Франции опустился до 48,2 пункта с 50,4 пункта в августе, предварительная оценка предполагала снижение показателя до 48,1 пункта.
Цены на газ в Европе упали на 3,5 процента
30 сентября, 19:37
