Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России
2025-10-01T11:28+0300
2025-10-01T11:28+0300
экономика
бизнес
общество
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом) закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе. Согласно данным сервиса, ИП Моргенштерна* было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений. Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года.* Признан в России иноагентом
бизнес, общество
Экономика, Бизнес, Общество
11:28 01.10.2025
 
Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России

Рэпер-иноагент Моргенштерн закрыл свой бизнес в России

© страница Алишера Моргенштерна во "ВКонтакте"Рэпер Алишер Моргенштерн*
Рэпер Алишер Моргенштерн*
Рэпер Алишер Моргенштерн*. Архивное фото
© страница Алишера Моргенштерна во "ВКонтакте"
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом) закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.
Согласно данным сервиса, ИП Моргенштерна* было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений.
Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года.
* Признан в России иноагентом
