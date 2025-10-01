Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России

https://1prime.ru/20251001/biznes--863033370.html
Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом) закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. | 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом) закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе. Согласно данным сервиса, ИП Моргенштерна* было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений. Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года.* Признан в России иноагентом
