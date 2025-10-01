https://1prime.ru/20251001/britaniya-863053256.html

Великобритания планирует призвать ветеранов для создания стратегического резерва на фоне опасений, связанных с Россией, сообщает издание The Herald. | 01.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Великобритания планирует призвать ветеранов для создания стратегического резерва на фоне опасений, связанных с Россией, сообщает издание The Herald."Ветераны вооруженных сил, включая десятки тысяч шотландцев, будут включены в резерв в рамках планов по созданию нового подразделения <…> на фоне роста напряженности с Россией", — говорится в публикации.Решение затронет резервистов, которые юридически обязаны при необходимости проходить подготовку и мобилизацию. Точная численность формирований пока не раскрывается.По данным издания, резерв станет ключевой мерой для "повышения боевой готовности и устойчивости".Отдельно подчеркивается, что в Британии опасаются возможных ударов по Лоссимуту, который называют "приоритетной целью для России". В Минобороны страны пояснили, что там размещены истребители, якобы контролирующие передвижения российских подлодок в акватории у берегов Шотландии.Президент России Владимир Путин ранее заявлял в интервью Такеру Карлсону, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакой необходимости. По его словам, западные лидеры запугивают население "фейковой угрозой" для отвлечения внимания от внутренних проблем.

