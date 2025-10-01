https://1prime.ru/20251001/chislo-863021140.html

Число мошеннических звонков пожилым людям старше 60 лет выросло в 2,6 раза

Число мошеннических звонков пожилым людям старше 60 лет выросло в 2,6 раза - 01.10.2025, ПРАЙМ

Число мошеннических звонков пожилым людям старше 60 лет выросло в 2,6 раза

Число мошеннических звонков пожилым людям старше 60 лет с января по сентябрь 2025 года выросло в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T05:03+0300

2025-10-01T05:03+0300

2025-10-01T05:03+0300

экономика

россия

общество

краснодар

москва

санкт-петербург

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863021140.jpg?1759284186

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Число мошеннических звонков пожилым людям старше 60 лет с января по сентябрь 2025 года выросло в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув 634 миллионов, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Защитник МТС". "Мошеннические звонки в отношении пожилых людей требуют особого внимания. Одним из ключевых трендов становится переход от массовых звонков к продуманным продолжительным атакам на пенсионеров. ... С января по сентябрь 2025 года сервис "Защитник" от МТС заблокировал 633 миллиона 956 тысяч мошеннических звонков людям старше 60 лет, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. На эту группу пользователей приходится порядка 20% от всех мошеннических звонков в России", - сообщили в компании. Отмечается, что средняя продолжительность одного мошеннического звонка у пользователей пенсионного возраста составляет 18,6 минуты, что говорит о применении сложных социально-инженерных методов в адрес этой категории граждан. К примеру, средняя длительность разговора с мошенниками граждан от 18 до 60 лет составляет 40 секунд. В компании объяснили, что мошенники целенаправленно инвестируют свое время в установление доверия и психологическое давление, разыгрывая многоходовые сценарии, основанные на различных ситуациях с родными и близкими, звонкам из государственных учреждений. Каждый 10-й пенсионер в месяц получает порядка 10 мошеннических звонков. Тогда как самая массированная атака в 2025 год пришлась на пенсионера из Краснодара - в сентябре ему пытались позвонить 4 132 раза. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы. По подсчетам аналитиков, значительная часть мошеннических звонков пожилым людям приходится на города-миллионники - более 50%. Лидером по количеству таких звонков является Москва, на которую приходится четверть от всех звонков. Далее следуют Санкт-Петербург (7%), Краснодар (6,5%) и Екатеринбург (4%).

краснодар

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , краснодар, москва, санкт-петербург, мтс