В России запретили продажу детям баллончиков для заправки зажигалок - 01.10.2025
В России запретили продажу детям баллончиков для заправки зажигалок
В России запретили продажу детям баллончиков для заправки зажигалок - 01.10.2025, ПРАЙМ
В России запретили продажу детям баллончиков для заправки зажигалок
Правительство России утвердило перечень потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, запрещенных к продаже несовершеннолетним, в список... | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, запрещенных к продаже несовершеннолетним, в список вошли баллоны для заправки зажигалок и портативных газовых приборов, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных нормативно-правовых актов. С 1 сентября в России вступила в силу норма о мерах административной ответственности за нарушение запрета на продажу потенциально опасных газосодержащих товаров несовершеннолетним. Так, за такое деяние юридическим лицам грозят штрафы в размере от 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Штраф для граждан составит от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. Законодатели указывали на распространение среди подростков в России сниффинга - явления, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках. Согласно распоряжению кабмина, в список опасных газосодержащих товаров вошли ﻿﻿баллоны, содержащие газообразное или сжиженное газообразное топливо, используемые для повторной заправки сигаретных или аналогичных зажигалок. Также в перечень были включены ﻿﻿﻿баллоны для портативных газовых приборов, содержащие газообразное или сжиженное газообразное топливо.
общество , россия
Общество , РОССИЯ
22:58 01.10.2025
 
В России запретили продажу детям баллончиков для заправки зажигалок

Правительство утвердило перечень газосодержащих товаров, запрещенных к продаже детям

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, запрещенных к продаже несовершеннолетним, в список вошли баллоны для заправки зажигалок и портативных газовых приборов, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных нормативно-правовых актов.
С 1 сентября в России вступила в силу норма о мерах административной ответственности за нарушение запрета на продажу потенциально опасных газосодержащих товаров несовершеннолетним. Так, за такое деяние юридическим лицам грозят штрафы в размере от 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Штраф для граждан составит от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.
Законодатели указывали на распространение среди подростков в России сниффинга - явления, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках.
Согласно распоряжению кабмина, в список опасных газосодержащих товаров вошли ﻿﻿баллоны, содержащие газообразное или сжиженное газообразное топливо, используемые для повторной заправки сигаретных или аналогичных зажигалок. Также в перечень были включены ﻿﻿﻿баллоны для портативных газовых приборов, содержащие газообразное или сжиженное газообразное топливо.
