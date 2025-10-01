https://1prime.ru/20251001/dolg-863052891.html
Мишустин поручил списать долги по кредитам трем регионам
Мишустин поручил списать долги по кредитам трем регионам - 01.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил списать долги по кредитам трем регионам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил списать Адыгее, Архангельской и Ульяновской областям задолженность по бюджетным кредитам в объеме 6,9 миллиарда... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T23:39+0300
2025-10-01T23:39+0300
2025-10-01T23:39+0300
россия
финансы
рф
адыгея
архангельская область
михаил мишустин
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861389193_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_4e5b91f55c8892fc1c8d142907bacaa2.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил списать Адыгее, Архангельской и Ульяновской областям задолженность по бюджетным кредитам в объеме 6,9 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовых актов. "Списать задолженность Республики Адыгея, Архангельской области, Ульяновской области перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 6 928 039 398,59 рубля с распределением согласно приложению", - говорится в документе. Минфину России поручено обеспечить списание задолженности в установленном порядке.
рф
адыгея
архангельская область
Мишустин поручил списать долги по кредитам трем регионам
Мишустин поручил списать долги по кредитам Адыгее, Архангельской и Ульяновской областям