Мишустин поручил списать долги по кредитам трем регионам

Мишустин поручил списать долги по кредитам трем регионам

2025-10-01T23:39+0300

2025-10-01T23:39+0300

2025-10-01T23:39+0300

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил списать Адыгее, Архангельской и Ульяновской областям задолженность по бюджетным кредитам в объеме 6,9 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовых актов. "Списать задолженность Республики Адыгея, Архангельской области, Ульяновской области перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 6 928 039 398,59 рубля с распределением согласно приложению", - говорится в документе. Минфину России поручено обеспечить списание задолженности в установленном порядке.

