Мишустин поручил списать долги по кредитам трем регионам - 01.10.2025
Мишустин поручил списать долги по кредитам трем регионам
2025-10-01T23:39+0300
2025-10-01T23:39+0300
россия
финансы
рф
адыгея
архангельская область
михаил мишустин
минфин
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил списать Адыгее, Архангельской и Ульяновской областям задолженность по бюджетным кредитам в объеме 6,9 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовых актов. "Списать задолженность Республики Адыгея, Архангельской области, Ульяновской области перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 6 928 039 398,59 рубля с распределением согласно приложению", - говорится в документе. Минфину России поручено обеспечить списание задолженности в установленном порядке.
россия, финансы, рф, адыгея, архангельская область, михаил мишустин, минфин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Адыгея, Архангельская область, Михаил Мишустин, Минфин
23:39 01.10.2025
 
Мишустин поручил списать долги по кредитам трем регионам

Мишустин поручил списать долги по кредитам Адыгее, Архангельской и Ульяновской областям

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил списать Адыгее, Архангельской и Ульяновской областям задолженность по бюджетным кредитам в объеме 6,9 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовых актов.
"Списать задолженность Республики Адыгея, Архангельской области, Ульяновской области перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 6 928 039 398,59 рубля с распределением согласно приложению", - говорится в документе.
Минфину России поручено обеспечить списание задолженности в установленном порядке.
Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам
1 августа, 17:25
1 августа, 17:25
 
РОССИЯ Финансы РФ Адыгея Архангельская область Михаил Мишустин Минфин
 
 
