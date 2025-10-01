https://1prime.ru/20251001/dollar--863026334.html
Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США
Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США - 01.10.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США
Стоимость доллара в среду утром снижается к другим мировым валютам на фоне ожиданий приостановки работы правительства США на более долгий срок, свидетельствуют... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T09:28+0300
2025-10-01T09:28+0300
2025-10-01T09:28+0300
экономика
мировая экономика
дональд трамп
сша
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду утром снижается к другим мировым валютам на фоне ожиданий приостановки работы правительства США на более долгий срок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1756 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1734 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,54 иены с уровня прошлого закрытия в 147,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16% - до 97,66 пункта. "Доллар возобновит свое падение сегодня, если политический дискурс будет свидетельствовать о продолжительном шатдауне", - цитирует агентство Рейтер главу отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо (Joseph Capurso).Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
https://1prime.ru/20250930/valyuta-863001488.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, дональд трамп, сша, рынок
Экономика, Мировая экономика, Дональд Трамп, США, Рынок
Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США
Доллар дешевеет к другим валютам на опасениях продолжительного шатдауна в США