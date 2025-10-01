Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США - 01.10.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США
Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США - 01.10.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США
Стоимость доллара в среду утром снижается к другим мировым валютам на фоне ожиданий приостановки работы правительства США на более долгий срок, свидетельствуют... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T09:28+0300
2025-10-01T09:28+0300
экономика
мировая экономика
дональд трамп
сша
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду утром снижается к другим мировым валютам на фоне ожиданий приостановки работы правительства США на более долгий срок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1756 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1734 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,54 иены с уровня прошлого закрытия в 147,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16% - до 97,66 пункта. &quot;Доллар возобновит свое падение сегодня, если политический дискурс будет свидетельствовать о продолжительном шатдауне&quot;, - цитирует агентство Рейтер главу отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо (Joseph Capurso).Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
мировая экономика, дональд трамп, сша, рынок
Экономика, Мировая экономика, Дональд Трамп, США, Рынок
09:28 01.10.2025
 
Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США

Доллар дешевеет к другим валютам на опасениях продолжительного шатдауна в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Доллары
Доллары
Доллары. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду утром снижается к другим мировым валютам на фоне ожиданий приостановки работы правительства США на более долгий срок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1756 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1734 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,54 иены с уровня прошлого закрытия в 147,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16% - до 97,66 пункта.

"Доллар возобновит свое падение сегодня, если политический дискурс будет свидетельствовать о продолжительном шатдауне", - цитирует агентство Рейтер главу отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо (Joseph Capurso).

Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 октября
Вчера, 17:37
 
ЭкономикаМировая экономикаДональд ТрампСШАРынок
 
 
