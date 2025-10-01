https://1prime.ru/20251001/dollar--863026334.html

Доллар дешевеет на опасениях продолжительного шатдауна в США

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду утром снижается к другим мировым валютам на фоне ожиданий приостановки работы правительства США на более долгий срок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1756 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1734 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,54 иены с уровня прошлого закрытия в 147,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16% - до 97,66 пункта. "Доллар возобновит свое падение сегодня, если политический дискурс будет свидетельствовать о продолжительном шатдауне", - цитирует агентство Рейтер главу отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо (Joseph Capurso).Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

