Дуров рассказал, как удалось сохранить доступ к Telegram в Иране - 01.10.2025, ПРАЙМ
Дуров рассказал, как удалось сохранить доступ к Telegram в Иране
2025-10-01T02:11+0300
2025-10-01T02:11+0300
технологии
иран
павел дуров
telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как его команда придумала способ сохранить доступ к мессенджеру для пользователей в Иране с помощью экономических стимулов создателям прокси-серверов после того, как власти этой страны в 2018 году распорядились его заблокировать. "Мы создали экономический стимул для тех, кто ставил бы прокси-серверы для Telegram. Любой человек, скажем, иранский инженер, мог создать прокси-сервер, распространить его адрес среди пользователей в Иране, и каждый, кто подключался через прокси этого человека, мог видеть закрепленный чат, рекламу, размещенную там системным администратором, владельцем прокси. Так можно монетизировать свой прокси. И появился этот рынок, который привел к тому, что иранцы сами решили свою проблему, и в результате мы сохранили десятки миллионов иранских пользователей", - заявил Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману. В конце апреля 2018 года суд в Иране постановил заблокировать мессенджер в стране.
технологии, иран, павел дуров, telegram
Технологии, ИРАН, Павел Дуров, Telegram
02:11 01.10.2025
 
Дуров рассказал, как удалось сохранить доступ к Telegram в Иране

Дуров рассказал о способе сохранить доступ к Telegram в Иране

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как его команда придумала способ сохранить доступ к мессенджеру для пользователей в Иране с помощью экономических стимулов создателям прокси-серверов после того, как власти этой страны в 2018 году распорядились его заблокировать.
"Мы создали экономический стимул для тех, кто ставил бы прокси-серверы для Telegram. Любой человек, скажем, иранский инженер, мог создать прокси-сервер, распространить его адрес среди пользователей в Иране, и каждый, кто подключался через прокси этого человека, мог видеть закрепленный чат, рекламу, размещенную там системным администратором, владельцем прокси. Так можно монетизировать свой прокси. И появился этот рынок, который привел к тому, что иранцы сами решили свою проблему, и в результате мы сохранили десятки миллионов иранских пользователей", - заявил Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману.
В конце апреля 2018 года суд в Иране постановил заблокировать мессенджер в стране.
 
