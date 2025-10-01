https://1prime.ru/20251001/durov-863019015.html
Дуров рассказал, как удалось сохранить доступ к Telegram в Иране
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как его команда придумала способ сохранить доступ к мессенджеру для пользователей в Иране с помощью экономических стимулов создателям прокси-серверов после того, как власти этой страны в 2018 году распорядились его заблокировать.
"Мы создали экономический стимул для тех, кто ставил бы прокси-серверы для Telegram. Любой человек, скажем, иранский инженер, мог создать прокси-сервер, распространить его адрес среди пользователей в Иране, и каждый, кто подключался через прокси этого человека, мог видеть закрепленный чат, рекламу, размещенную там системным администратором, владельцем прокси. Так можно монетизировать свой прокси. И появился этот рынок, который привел к тому, что иранцы сами решили свою проблему, и в результате мы сохранили десятки миллионов иранских пользователей", - заявил Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману.
В конце апреля 2018 года суд в Иране постановил заблокировать мессенджер в стране.
