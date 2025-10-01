https://1prime.ru/20251001/durov-863019659.html
Дуров заявил, что биткоин может стоить миллион долларов
Дуров заявил, что биткоин может стоить миллион долларов - 01.10.2025, ПРАЙМ
Дуров заявил, что биткоин может стоить миллион долларов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что стоимость биткоина может в будущем подняться до миллиона долларов. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T03:32+0300
2025-10-01T03:32+0300
2025-10-01T03:32+0300
финансы
технологии
павел дуров
telegram
binance
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863019659.jpg?1759278753
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что стоимость биткоина может в будущем подняться до миллиона долларов.
"Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить миллион долларов. Просто посмотри на тренды. Правительства печатают деньги, как будто завтра будет конец света. А биткоин никто не печатает. У него предсказуемая инфляция, которая в какой-то момент остановится. Биткоин - это всерьез и надолго, а что касается всех фиатных валют, то это еще предстоит узнать", - заявил Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману.
По словам предпринимателя, именно благодаря тому, что он в свое время купил биткоины, он "держится на плаву", в то время как Telegram - "убыточный проект" для Дурова.
Согласно данным торгов, стоимость биткоина за первые три квартала 2025 года выросла более чем на 20%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск вторника дешевел на 0,36% за сутки - до 113 475,23 доллара. С начала года цена криптовалюты выросла на 21,3%, с начала третьего квартала - на 5,9%, а с начала месяца - на 4,8%. Цена биткоина обновила исторический максимум в августе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, технологии, павел дуров, telegram, binance
Финансы, Технологии, Павел Дуров, Telegram, Binance
Дуров заявил, что биткоин может стоить миллион долларов
Дуров допустил, что стоимость биткоина может вырасти до $1 млн
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что стоимость биткоина может в будущем подняться до миллиона долларов.
"Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить миллион долларов. Просто посмотри на тренды. Правительства печатают деньги, как будто завтра будет конец света. А биткоин никто не печатает. У него предсказуемая инфляция, которая в какой-то момент остановится. Биткоин - это всерьез и надолго, а что касается всех фиатных валют, то это еще предстоит узнать", - заявил Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману.
По словам предпринимателя, именно благодаря тому, что он в свое время купил биткоины, он "держится на плаву", в то время как Telegram - "убыточный проект" для Дурова.
Согласно данным торгов, стоимость биткоина за первые три квартала 2025 года выросла более чем на 20%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск вторника дешевел на 0,36% за сутки - до 113 475,23 доллара. С начала года цена криптовалюты выросла на 21,3%, с начала третьего квартала - на 5,9%, а с начала месяца - на 4,8%. Цена биткоина обновила исторический максимум в августе.