Дуров заявил, что биткоин может стоить миллион долларов - 01.10.2025
Дуров заявил, что биткоин может стоить миллион долларов
2025-10-01T03:32+0300
2025-10-01T03:32+0300
финансы
технологии
павел дуров
telegram
binance
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что стоимость биткоина может в будущем подняться до миллиона долларов. "Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить миллион долларов. Просто посмотри на тренды. Правительства печатают деньги, как будто завтра будет конец света. А биткоин никто не печатает. У него предсказуемая инфляция, которая в какой-то момент остановится. Биткоин - это всерьез и надолго, а что касается всех фиатных валют, то это еще предстоит узнать", - заявил Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману. По словам предпринимателя, именно благодаря тому, что он в свое время купил биткоины, он "держится на плаву", в то время как Telegram - "убыточный проект" для Дурова. Согласно данным торгов, стоимость биткоина за первые три квартала 2025 года выросла более чем на 20%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск вторника дешевел на 0,36% за сутки - до 113 475,23 доллара. С начала года цена криптовалюты выросла на 21,3%, с начала третьего квартала - на 5,9%, а с начала месяца - на 4,8%. Цена биткоина обновила исторический максимум в августе.
финансы, технологии, павел дуров, telegram, binance
Финансы, Технологии, Павел Дуров, Telegram, Binance
03:32 01.10.2025
 
Дуров заявил, что биткоин может стоить миллион долларов

Дуров допустил, что стоимость биткоина может вырасти до $1 млн

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что стоимость биткоина может в будущем подняться до миллиона долларов.
"Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить миллион долларов. Просто посмотри на тренды. Правительства печатают деньги, как будто завтра будет конец света. А биткоин никто не печатает. У него предсказуемая инфляция, которая в какой-то момент остановится. Биткоин - это всерьез и надолго, а что касается всех фиатных валют, то это еще предстоит узнать", - заявил Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману.
По словам предпринимателя, именно благодаря тому, что он в свое время купил биткоины, он "держится на плаву", в то время как Telegram - "убыточный проект" для Дурова.
Согласно данным торгов, стоимость биткоина за первые три квартала 2025 года выросла более чем на 20%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск вторника дешевел на 0,36% за сутки - до 113 475,23 доллара. С начала года цена криптовалюты выросла на 21,3%, с начала третьего квартала - на 5,9%, а с начала месяца - на 4,8%. Цена биткоина обновила исторический максимум в августе.
 
ФинансыТехнологииПавел ДуровTelegramBinance
 
 
Заголовок открываемого материала