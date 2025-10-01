В ЕАО построят автомобильный мост между Россией и Китаем

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-01T02:56+0300
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Еврейской автономной области подписали соглашение о планах по строительству автомобильного моста между Россией и Китаем, сообщила губернатор ЕАО Мария Костюк. "В Национальном центре "Россия" подписали соглашение о намерениях по строительству автомобильного моста через реку Амур, который свяжет нашу страну с Китаем. Реализовывать проект будем вместе с компаниями "Бамтоннельстрой-Мост" и "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг", - говорится в сообщении Костюк в ее Telegram-канале. Проект предусматривает строительство моста протяженностью более километра в районе села Пашково, что позволит соединить берега реки напротив китайского города Цзяинь. Российская составляющая самого моста будет около 700 метров, а длина прилегающих дорог, соединяющих его с действующей дорожной сетью, составит еще 600 метров. "Для нас проект строительства трансграничного автодорожного моста в районе села Пашково - еще одна точка роста экономики. Для области он означает новые рабочие места, увеличение грузооборота и развитие туризма", - сообщила Костюк.
02:56 01.10.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Еврейской автономной области подписали соглашение о планах по строительству автомобильного моста между Россией и Китаем, сообщила губернатор ЕАО Мария Костюк.
"В Национальном центре "Россия" подписали соглашение о намерениях по строительству автомобильного моста через реку Амур, который свяжет нашу страну с Китаем. Реализовывать проект будем вместе с компаниями "Бамтоннельстрой-Мост" и "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг", - говорится в сообщении Костюк в ее Telegram-канале.
Проект предусматривает строительство моста протяженностью более километра в районе села Пашково, что позволит соединить берега реки напротив китайского города Цзяинь. Российская составляющая самого моста будет около 700 метров, а длина прилегающих дорог, соединяющих его с действующей дорожной сетью, составит еще 600 метров.
"Для нас проект строительства трансграничного автодорожного моста в районе села Пашково - еще одна точка роста экономики. Для области он означает новые рабочие места, увеличение грузооборота и развитие туризма", - сообщила Костюк.
 
