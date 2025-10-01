Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о росте числа "хирургических" DDoS-атак в России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/ekspert-863021846.html
Эксперт рассказал о росте числа "хирургических" DDoS-атак в России
Эксперт рассказал о росте числа "хирургических" DDoS-атак в России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте числа "хирургических" DDoS-атак в России
Количество "хирургических" DDoS-атак, которые нацелены на сбои отдельных функций приложений или сайтов в России, выросло на 30% за девять месяцев 2025 года,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T05:36+0300
2025-10-01T05:39+0300
технологии
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863021846.jpg?1759286375
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество "хирургических" DDoS-атак, которые нацелены на сбои отдельных функций приложений или сайтов в России, выросло на 30% за девять месяцев 2025 года, рассказал РИА Новости директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. "С начала 2025 года на 30% выросло число так называемых "хирургических" DDoS-атак — точечных атак, направленных не на общую перегрузку сервисов, а на сбои в работе отдельных бизнес-функций, например, процесса проведения платежей или входа в личный кабинет сайта. Это относительно новая стратегия атак, которая стала популярной в 2025 году", - сказал Хлебунов. Такие атаки, объяснил эксперт, направлены на отдельные критически важные для бизнеса функции сайтов, сервисов или приложений. Хакеры блокируют ключевые функции и при этом не выводят из строя весь сервис. Другим трендом 2025 года Хлебунов назвал использование кибератак в качестве "дымовой завесы" для прикрытия сложных целевых атак: "злоумышленники применяют DDoS-атаки, чтобы отвлечь внимание от проникновения внутрь организации или вывода уже полученной информации". Всего за девять месяцев 2025 года число кибератак выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "По атакам на сетевом уровне к наиболее атакуемым отраслям относились кредитные организации (35% атак), телеком (33%), госструктуры (15%). По атакам на уровне приложений лидируют ритейл - 32%, финсектор 22%, телеком 20%. При этом атаки на уровне приложений составили 40% от общего числа атак", - добавил эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, общество
Технологии, РОССИЯ, Общество
05:36 01.10.2025 (обновлено: 05:39 01.10.2025)
 
Эксперт рассказал о росте числа "хирургических" DDoS-атак в России

Эксперт Хлебунов: число точечных DDoS-атак в России выросло на 30%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество "хирургических" DDoS-атак, которые нацелены на сбои отдельных функций приложений или сайтов в России, выросло на 30% за девять месяцев 2025 года, рассказал РИА Новости директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.
"С начала 2025 года на 30% выросло число так называемых "хирургических" DDoS-атак — точечных атак, направленных не на общую перегрузку сервисов, а на сбои в работе отдельных бизнес-функций, например, процесса проведения платежей или входа в личный кабинет сайта. Это относительно новая стратегия атак, которая стала популярной в 2025 году", - сказал Хлебунов.
Такие атаки, объяснил эксперт, направлены на отдельные критически важные для бизнеса функции сайтов, сервисов или приложений. Хакеры блокируют ключевые функции и при этом не выводят из строя весь сервис.
Другим трендом 2025 года Хлебунов назвал использование кибератак в качестве "дымовой завесы" для прикрытия сложных целевых атак: "злоумышленники применяют DDoS-атаки, чтобы отвлечь внимание от проникновения внутрь организации или вывода уже полученной информации".
Всего за девять месяцев 2025 года число кибератак выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
"По атакам на сетевом уровне к наиболее атакуемым отраслям относились кредитные организации (35% атак), телеком (33%), госструктуры (15%). По атакам на уровне приложений лидируют ритейл - 32%, финсектор 22%, телеком 20%. При этом атаки на уровне приложений составили 40% от общего числа атак", - добавил эксперт.
 
ТехнологииРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала