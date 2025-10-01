Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность введения санкций ЕС против "Ямала СПГ" - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251001/ekspert-863021961.html
Эксперт оценил вероятность введения санкций ЕС против "Ямала СПГ"
Эксперт оценил вероятность введения санкций ЕС против "Ямала СПГ" - 01.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность введения санкций ЕС против "Ямала СПГ"
Введение прямых санкций ЕС против завода "Ямал СПГ" в рамках 19-го пакета маловероятно из-за риска юридических споров и ответных мер Москвы, таким мнением... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T05:39+0300
2025-10-01T05:39+0300
газ
энергетика
экономика
москва
турция
индия
кая каллас
ямал спг
ес
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863021961.jpg?1759286367
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение прямых санкций ЕС против завода "Ямал СПГ" в рамках 19-го пакета маловероятно из-за риска юридических споров и ответных мер Москвы, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель проектов консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. TotalEnergies рассматривает возможность перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны, например, в Турцию или Индию, если ЕС запретит импорт российского СПГ, заявил в конце сентября глава французской компании Патрик Пуянне. Однако, если Евросоюз введет санкции против завода, компания объявит форс-мажор по контрактам с проектом. "Полная блокировка "Ямал СПГ" как проекта - более радикальный шаг, который может вызвать юридические споры и встречное давление Москвы. Поэтому более вероятный сценарий - жесткий запрет на импорт в ЕС и дальнейшие ограничения логистики, нежели прямое санкционирование самого завода", - прокомментировал Тимонин 19-й пакет санкций, который сейчас разрабатывает Еврокомиссия. На мировой рынок выходит значительный объем новых мощностей, в первую очередь - в США и Катаре. Общая мощность заводов по сжижению газа, находящихся сегодня на стадии строительства и ожидающих ввода до конца 2026 года, составляет почти 85 миллионов тонн, отмечает эксперт. Это кратно превышает объем российских поставок в Европу. "Однако даже с учетом этого в полной мере "без последствий" процесс отказа от российского СПГ не пройдет. В переходный период возможен рост цен и локальные перебои, особенно зимой", - заключил Тимонин. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила ранее глава евродипломатии Кая Каллас. TotalEnergies в 2022 году заявила, что будет соблюдать все санкции против России. Однако компания сохраняет участие в "Ямал СПГ" "Новатэка". При этом TotalEnergies не делает новых инвестиций в России. "Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.
москва
турция
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, москва, турция, индия, кая каллас, ямал спг, ес, новатэк
Газ, Энергетика, Экономика, МОСКВА, ТУРЦИЯ, ИНДИЯ, Кая Каллас, Ямал СПГ, ЕС, Новатэк
05:39 01.10.2025
 
Эксперт оценил вероятность введения санкций ЕС против "Ямала СПГ"

Эксперт Тимонин: санкции ЕС против «Ямала СПГ» маловероятны

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение прямых санкций ЕС против завода "Ямал СПГ" в рамках 19-го пакета маловероятно из-за риска юридических споров и ответных мер Москвы, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель проектов консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
TotalEnergies рассматривает возможность перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны, например, в Турцию или Индию, если ЕС запретит импорт российского СПГ, заявил в конце сентября глава французской компании Патрик Пуянне. Однако, если Евросоюз введет санкции против завода, компания объявит форс-мажор по контрактам с проектом.
"Полная блокировка "Ямал СПГ" как проекта - более радикальный шаг, который может вызвать юридические споры и встречное давление Москвы. Поэтому более вероятный сценарий - жесткий запрет на импорт в ЕС и дальнейшие ограничения логистики, нежели прямое санкционирование самого завода", - прокомментировал Тимонин 19-й пакет санкций, который сейчас разрабатывает Еврокомиссия.
На мировой рынок выходит значительный объем новых мощностей, в первую очередь - в США и Катаре. Общая мощность заводов по сжижению газа, находящихся сегодня на стадии строительства и ожидающих ввода до конца 2026 года, составляет почти 85 миллионов тонн, отмечает эксперт. Это кратно превышает объем российских поставок в Европу.
"Однако даже с учетом этого в полной мере "без последствий" процесс отказа от российского СПГ не пройдет. В переходный период возможен рост цен и локальные перебои, особенно зимой", - заключил Тимонин.
Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила ранее глава евродипломатии Кая Каллас.
TotalEnergies в 2022 году заявила, что будет соблюдать все санкции против России. Однако компания сохраняет участие в "Ямал СПГ" "Новатэка". При этом TotalEnergies не делает новых инвестиций в России.
"Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазМОСКВАТУРЦИЯИНДИЯКая КалласЯмал СПГЕСНоватэк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала