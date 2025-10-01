https://1prime.ru/20251001/ekspert-863021961.html

Эксперт оценил вероятность введения санкций ЕС против "Ямала СПГ"

2025-10-01T05:39+0300

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение прямых санкций ЕС против завода "Ямал СПГ" в рамках 19-го пакета маловероятно из-за риска юридических споров и ответных мер Москвы, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель проектов консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. TotalEnergies рассматривает возможность перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны, например, в Турцию или Индию, если ЕС запретит импорт российского СПГ, заявил в конце сентября глава французской компании Патрик Пуянне. Однако, если Евросоюз введет санкции против завода, компания объявит форс-мажор по контрактам с проектом. "Полная блокировка "Ямал СПГ" как проекта - более радикальный шаг, который может вызвать юридические споры и встречное давление Москвы. Поэтому более вероятный сценарий - жесткий запрет на импорт в ЕС и дальнейшие ограничения логистики, нежели прямое санкционирование самого завода", - прокомментировал Тимонин 19-й пакет санкций, который сейчас разрабатывает Еврокомиссия. На мировой рынок выходит значительный объем новых мощностей, в первую очередь - в США и Катаре. Общая мощность заводов по сжижению газа, находящихся сегодня на стадии строительства и ожидающих ввода до конца 2026 года, составляет почти 85 миллионов тонн, отмечает эксперт. Это кратно превышает объем российских поставок в Европу. "Однако даже с учетом этого в полной мере "без последствий" процесс отказа от российского СПГ не пройдет. В переходный период возможен рост цен и локальные перебои, особенно зимой", - заключил Тимонин. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила ранее глава евродипломатии Кая Каллас. TotalEnergies в 2022 году заявила, что будет соблюдать все санкции против России. Однако компания сохраняет участие в "Ямал СПГ" "Новатэка". При этом TotalEnergies не делает новых инвестиций в России. "Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.

2025

