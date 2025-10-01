https://1prime.ru/20251001/energetiki-863020153.html

Энергетики ДРСК увеличивают мощность подстанции во Владивостоке

Энергетики ДРСК увеличивают мощность подстанции во Владивостоке - 01.10.2025, ПРАЙМ

Энергетики ДРСК увеличивают мощность подстанции во Владивостоке

Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) увеличивают мощность подстанции 35 кВ "Рыбный порт" во Владивостоке, сообщила пресс-служба... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T04:20+0300

2025-10-01T04:20+0300

2025-10-01T04:28+0300

энергетика

бизнес

владивосток

русгидро

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863020153.jpg?1759282132

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - ПРАЙМ. Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) увеличивают мощность подстанции 35 кВ "Рыбный порт" во Владивостоке, сообщила пресс-служба ПАО "Русгидро". "Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", входит в группу "Русгидро") увеличивают мощность подстанции 35/6 кВ "Рыбный порт" в Первомайском районе Владивостока. Мероприятия осуществляются в рамках договоров на технологическое присоединение объектов Владивостокского морского рыбного порта и другой важной для экономики края инфраструктуры", - говорится в сообщении. Как отметили энергетики, модернизация подстанции обеспечит выдачу необходимой мощности для портовых и других промышленных объектов, которые являются важным звеном в экономике региона, положительно скажется на качестве электроснабжения бытовых потребителей близлежащих районов. На подстанции завершена замена одного силового трансформатора мощностью 10 МВА на более мощный – 16 МВА. В скором времени энергетики проведут дальнейшую модернизацию: установят второй трансформатор аналогичной мощности, обновят распредустройства 6 кВ, а также заменят секционный и два вводных выключателя. На время работ по замене трансформаторов ожидается временное ограничение движения и стоянки автотранспорта на придомовой территории по адресу улица Берёзовая, 21 для беспрепятственного проезда большегрузной и крупногабаритной техники к месту выполнения работ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владивосток, русгидро