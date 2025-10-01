Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетики ДРСК увеличивают мощность подстанции во Владивостоке - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251001/energetiki-863020153.html
Энергетики ДРСК увеличивают мощность подстанции во Владивостоке
Энергетики ДРСК увеличивают мощность подстанции во Владивостоке - 01.10.2025, ПРАЙМ
Энергетики ДРСК увеличивают мощность подстанции во Владивостоке
Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) увеличивают мощность подстанции 35 кВ "Рыбный порт" во Владивостоке, сообщила пресс-служба... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T04:20+0300
2025-10-01T04:28+0300
энергетика
бизнес
владивосток
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863020153.jpg?1759282132
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - ПРАЙМ. Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) увеличивают мощность подстанции 35 кВ "Рыбный порт" во Владивостоке, сообщила пресс-служба ПАО "Русгидро". "Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", входит в группу "Русгидро") увеличивают мощность подстанции 35/6 кВ "Рыбный порт" в Первомайском районе Владивостока. Мероприятия осуществляются в рамках договоров на технологическое присоединение объектов Владивостокского морского рыбного порта и другой важной для экономики края инфраструктуры", - говорится в сообщении. Как отметили энергетики, модернизация подстанции обеспечит выдачу необходимой мощности для портовых и других промышленных объектов, которые являются важным звеном в экономике региона, положительно скажется на качестве электроснабжения бытовых потребителей близлежащих районов. На подстанции завершена замена одного силового трансформатора мощностью 10 МВА на более мощный – 16 МВА. В скором времени энергетики проведут дальнейшую модернизацию: установят второй трансформатор аналогичной мощности, обновят распредустройства 6 кВ, а также заменят секционный и два вводных выключателя. На время работ по замене трансформаторов ожидается временное ограничение движения и стоянки автотранспорта на придомовой территории по адресу улица Берёзовая, 21 для беспрепятственного проезда большегрузной и крупногабаритной техники к месту выполнения работ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, русгидро
Энергетика, Бизнес, Владивосток, Русгидро
04:20 01.10.2025 (обновлено: 04:28 01.10.2025)
 
Энергетики ДРСК увеличивают мощность подстанции во Владивостоке

ДРСК увеличит мощность подстанции 35 кВ "Рыбный порт" во Владивостоке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - ПРАЙМ. Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) увеличивают мощность подстанции 35 кВ "Рыбный порт" во Владивостоке, сообщила пресс-служба ПАО "Русгидро".
"Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", входит в группу "Русгидро") увеличивают мощность подстанции 35/6 кВ "Рыбный порт" в Первомайском районе Владивостока. Мероприятия осуществляются в рамках договоров на технологическое присоединение объектов Владивостокского морского рыбного порта и другой важной для экономики края инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Как отметили энергетики, модернизация подстанции обеспечит выдачу необходимой мощности для портовых и других промышленных объектов, которые являются важным звеном в экономике региона, положительно скажется на качестве электроснабжения бытовых потребителей близлежащих районов.
На подстанции завершена замена одного силового трансформатора мощностью 10 МВА на более мощный – 16 МВА. В скором времени энергетики проведут дальнейшую модернизацию: установят второй трансформатор аналогичной мощности, обновят распредустройства 6 кВ, а также заменят секционный и два вводных выключателя.
На время работ по замене трансформаторов ожидается временное ограничение движения и стоянки автотранспорта на придомовой территории по адресу улица Берёзовая, 21 для беспрепятственного проезда большегрузной и крупногабаритной техники к месту выполнения работ.
 
ЭнергетикаБизнесВладивостокРусгидро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала