ЕС выплатил Украине четыре миллиарда евро из доходов от российских активов

2025-10-01T13:33+0300

2025-10-01T13:33+0300

2025-10-01T13:47+0300

БРЮССЕЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Украина получила от Евросоюза 4 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, 2 миллиарда евро пойдут на производство БПЛА, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии. По итогам текущего года Украина рассчитывает получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программы программе ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans) и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну. "Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 миллиардам евро", - говорится в документе. Уточняется, что помощь ЕС Украине в рамках инициативы G7 по чрезвычайным кредитам для ускорения роста доходов от активов РФ (ERA) составляет 18,1 миллиарда евро. С учетом этого платежа общая сумма поддержки Еврокомиссией Украины в рамках этого механизма достигло 14 миллиардов евро с начала 2025 года."Эти выплаты в размере четырех миллиардов евро включают первоначальный взнос в размере трех миллиардов евро в дополнение к миллиарду евро, уже запланированному на этот период. Эта поддержка поможет Украине удовлетворить растущие потребности в финансировании, в том числе в оборонном секторе. В частности, два миллиарда евро из сегодняшних выплат будут выделены на беспилотники в соответствии с взаимным соглашением между ЕС и Украиной", - указано в заявлении.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

