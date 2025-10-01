https://1prime.ru/20251001/fas-863054313.html

Wildberries отменил систему скидок после жалоб продавцов в ФАС

Wildberries отменил систему скидок после жалоб продавцов в ФАС - 01.10.2025, ПРАЙМ

Wildberries отменил систему скидок после жалоб продавцов в ФАС

Wildberries отменил действие инструмента, который предполагал принудительную систему скидок на товары, после жалоб продавцов в Федеральную антимонопольную... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T23:46+0300

2025-10-01T23:46+0300

2025-10-01T23:46+0300

бизнес

россия

рф

wildberries

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Wildberries отменил действие инструмента, который предполагал принудительную систему скидок на товары, после жалоб продавцов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с объявлением маркетплейса для селлеров. Маркетплейс в августе изменил порядок работы продавцов на своей площадке. В связи с этим представители малого и среднего предпринимательства стали массово направлять жалобы в антимонопольное ведомство. В частности, продавцы просили ФАС признать практику Wildberries незаконной и обязать компанию отменить принудительное снижение цен и ввести единые правила применения скидок. "23 сентября Wildberries сообщил о добровольной отмене инструмента "поддержка продаж" для получения повышенной скидки из-за контроля ФАС после множественных жалоб от продавцов", - сказал собеседник агентства. По мнению источника, механизм не учитывал ценовую политику продавцов, носил непрозрачный характер и применялся только по усмотрению площадки. С помощью внутренних алгоритмов маркетплейс рассчитывал цену товара за определенный период и показывал ее продавцу. Если селлер соглашался продавать товар по новым условиям площадки, то он получал от Wildberries дополнительную скидку, а при отказе терял привлекательность товара и объемы продаж Так, селлеры были вынуждены продавать товары по определяемым маркетплейсом, а не предпринимателями ценам. Кроме того, многие продавцы жалуются на применение так называемого индекса остатка товара. "После его внедрения селлеры с низким индексом либо должны оплачивать хранение товаров на инфраструктуре Wildberries по более высокой цене, либо на их товары устанавливаются скидки без надлежащего согласования, иначе продавцы вынуждены вывозить свой товар со складов маркетплейса", - добавил источник. Другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что 2 октября ФАС проведет экспертный совет по развитию конкуренции в сфере информационных технологий. Ведомство обсудит с участниками рынка введение Wildberries с августа индекса остатка товара и инструмента "поддержка продаж". Рассмотрение этих вопросов означает устное предупреждение маркетплейсам - не только Wildberries, но и Ozon, добавил источник. Ожидается, что представитель Ozon на экспертном совете выступит по вопросам введения с октября новых правил обработки возврата товаров продавцов, работающих по системе "торговля со склада продавца", порядка самостоятельного вывоза товаров предпринимателями с площадок маркетплейса, а также практики по блокировке учетных записей покупателей.

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862531809.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, wildberries, ozon