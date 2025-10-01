https://1prime.ru/20251001/flamingo-863040381.html

WSJ: Украине не хватает денег для производства ракет "Фламинго"

2025-10-01T15:28+0300

вооружения

украина

киев

запад

сергей лавров

владимир зеленский

wsj

мид рф

нато

f-16

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры, сообщила газета Wall Street Journal. Издание подчеркнуло, что крупный размер ракеты делает ее легкой целью для уничтожения, так что они могут быть эффективны только при запуске скопом, что украинское производство обеспечить не может. "Уже некоторое время проблемой для Киева является то, что у них нет денег производить их (ракеты "Фламинго" - ред.)… "Фламинго" вряд ли сама по себе изменит ход конфликта. Storm Shadow (британская крылатая ракета воздушного базирования- ред.) должна была поменять ход конфликта... но точно его не поменяла. Потом (американский истребитель - ред.) F-16 должен был постараться поменять ход конфликта, но особо ничего не достиг. Так что особо и нет чего-то, что может поменять ход конфликта", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что производители на Украине хотели бы создать 200 ракет к концу октября, однако эксперты высказывают сомнения, а дыры в бюджете не позволяют это сделать. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу следующего года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

киев

запад

2025

украина, киев, запад, сергей лавров, владимир зеленский, wsj, мид рф, нато, f-16, мировая экономика