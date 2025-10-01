Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия рассчитывает на поставки туркменского газа в ближайшее время - 01.10.2025, ПРАЙМ
АШХАБАД, 1 окт – ПРАЙМ. Будапешт рассчитывает на поставки туркменского газа в ближайшем будущем, заявил заместитель госсекретаря МИД Венгрии, ответственный за развитие восточных связей, Адам Штифтер. "В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее, в Венгрию", – сказал Штифтер журналистам по завершении заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Видеоматериал с его комментарием опубликовал Международный информационный центр Госкомитета Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Шестое заседание межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в Ашхабаде 29-30 сентября. Перспективы сотрудничества двух стран в топливно-энергетической сфере прокомментировал также заместитель госсекретаря по делам ЕС Венгрии Питер Холича. "Мы обсудили вопросы торговли природным газом между Туркменистаном и Венгрией, потенциальные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе (Каспийского моря – ред.), а также совместные инициативы в сфере возобновляемых источников энергии в будущем", – сказал он. По его словам, дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в энергетике планируется обсудить в октябре. "Мы благодарны за приглашение на Международный энергетический форум, который будет организован правительством Туркменистана в октябре этого года. Мы обязательно постараемся принять участие в этом мероприятии, чтобы обсудить дальнейшие шаги и возможности расширения нашего энергетического сотрудничества как в Туркменистане, так и в регионе в целом", – добавил Холича. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении-2025" пройдут 22-24 октября в Ашхабаде. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что для поставок природного газа из Туркмении в Европу нужно построить газопровод длиной 300 километров и проводимостью 30 миллиардов кубометров в год, а также расширить мощность газопроводов в Юго-Восточной Европе.
© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Флаг Венгрии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
АШХАБАД, 1 окт – ПРАЙМ. Будапешт рассчитывает на поставки туркменского газа в ближайшем будущем, заявил заместитель госсекретаря МИД Венгрии, ответственный за развитие восточных связей, Адам Штифтер.
"В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее, в Венгрию", – сказал Штифтер журналистам по завершении заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Видеоматериал с его комментарием опубликовал Международный информационный центр Госкомитета Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии.
Шестое заседание межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в Ашхабаде 29-30 сентября.
Перспективы сотрудничества двух стран в топливно-энергетической сфере прокомментировал также заместитель госсекретаря по делам ЕС Венгрии Питер Холича.
"Мы обсудили вопросы торговли природным газом между Туркменистаном и Венгрией, потенциальные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе (Каспийского моря – ред.), а также совместные инициативы в сфере возобновляемых источников энергии в будущем", – сказал он.
По его словам, дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в энергетике планируется обсудить в октябре. "Мы благодарны за приглашение на Международный энергетический форум, который будет организован правительством Туркменистана в октябре этого года. Мы обязательно постараемся принять участие в этом мероприятии, чтобы обсудить дальнейшие шаги и возможности расширения нашего энергетического сотрудничества как в Туркменистане, так и в регионе в целом", – добавил Холича.
Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении-2025" пройдут 22-24 октября в Ашхабаде.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что для поставок природного газа из Туркмении в Европу нужно построить газопровод длиной 300 километров и проводимостью 30 миллиардов кубометров в год, а также расширить мощность газопроводов в Юго-Восточной Европе.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
В Венгрии посчитали потери от отказа от российского газа
25 сентября, 11:36
 
