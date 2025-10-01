https://1prime.ru/20251001/gaz-863050188.html
Продажи газа на Петербургской бирже выросли почти в семь раз
01.10.2025
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем реализации природного газа в сентябре на Петербургской бирже вырос почти в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала текущего года это уже четвертый месяц, когда объемы месячных продаж превысили 1,4 миллиарда кубометров и вплотную приблизились к отметке 1,5 миллиарда, следует из сообщения торговой площадки. "В сентябре 2025 года в Секции "Газ природный" Петербургской биржи зафиксирован очередной рост объемов продаж газа. За девять месяцев 2025 года это уже четвертый месяц, когда объемы месячных продаж превысили 1,4 миллиарда кубометров и вплотную приблизились к отметке 1,5 миллиарда. По отношению к сентябрю 2024 года рост объемов продаж составил 6,9 раза", - говорится в сообщении. "На торгах прослеживается четкая тенденция переключения интереса покупателей на приобретение газа по суточным инструментам. Впервые за всю историю торгов по итогам девяти месяцев суммарная доля биржевых продаж по этим инструментам превысила 50%, а в сентябре данный показатель составил 62,1%", - отметил начальник управления развития биржевых торгов газом биржи Андрей Поршаков. Также отмечается, что объемы продаж газа по инструментам с поставкой газа "на сутки" и "на нерабочий день n" в сентябре 2025 года возросли более чем в 15,9 раза по отношению к торгам в аналогичном периоде прошлого года. Всего за девять месяцев текущего года реализовано 11,367 миллиарда кубометров, что почти в два раза или на 5,626 миллиарда кубометров больше, чем за аналогичный период 2024 года. "Закупки биржевого газа на торгах с короткими сроками поставки (на сутки и на выходные дни) позволяют покупателям существенно экономить оборотные средства и более качественно планировать свою потребность в газе. Кроме того, приобретение газа по таким инструментам позволяет сглаживать суточную неравномерность в потреблении, тем самым сокращая объемы невыбираемого газа, выводимого далее на коммерческую балансировку", - добавил Поршаков. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа – крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.
"В сентябре 2025 года в Секции "Газ природный" Петербургской биржи зафиксирован очередной рост объемов продаж газа. За девять месяцев 2025 года это уже четвертый месяц, когда объемы месячных продаж превысили 1,4 миллиарда кубометров и вплотную приблизились к отметке 1,5 миллиарда. По отношению к сентябрю 2024 года рост объемов продаж составил 6,9 раза", - говорится в сообщении.
"На торгах прослеживается четкая тенденция переключения интереса покупателей на приобретение газа по суточным инструментам. Впервые за всю историю торгов по итогам девяти месяцев суммарная доля биржевых продаж по этим инструментам превысила 50%, а в сентябре данный показатель составил 62,1%", - отметил начальник управления развития биржевых торгов газом биржи Андрей Поршаков.
Также отмечается, что объемы продаж газа по инструментам с поставкой газа "на сутки" и "на нерабочий день n" в сентябре 2025 года возросли более чем в 15,9 раза по отношению к торгам в аналогичном периоде прошлого года. Всего за девять месяцев текущего года реализовано 11,367 миллиарда кубометров, что почти в два раза или на 5,626 миллиарда кубометров больше, чем за аналогичный период 2024 года.
"Закупки биржевого газа на торгах с короткими сроками поставки (на сутки и на выходные дни) позволяют покупателям существенно экономить оборотные средства и более качественно планировать свою потребность в газе. Кроме того, приобретение газа по таким инструментам позволяет сглаживать суточную неравномерность в потреблении, тем самым сокращая объемы невыбираемого газа, выводимого далее на коммерческую балансировку", - добавил Поршаков.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа – крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.
